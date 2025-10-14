Cendón se aferra «al legado de Zapatero» frente al «abandono» de León que denuncia el PP

El debate en el pleno del Congreso de los Diputados sobre el desbloqueo de la ejecución de infraestructuras y proyectos comprometidos con León, pero paralizados en la práctica desde hace años, se saldó desde el PP con la denuncia de «una España a dos velocidades, en la que el oeste no se vacía, sino que nos desalojan», y desde el PSOE con el recurso a las grandes iniciativas puestas en marcha por el Gobierno de Rodríguez Zapatero como argumento, aunque sin comprometer el avance de una sola de las propuestas pendientes.

El pleno debatió la primera iniciativa presentada por Ester Muñoz desde que es portavoz del PP, una Proposición no de Ley sobre la «urgente necesidad de reactivar los proyectos estatales estratégicos paralizados en León»; y fue respondida desde el PSOE por Javier Alfonso Cendón. La parlamentaria popular denunció la «España a dos velocidades» a la que condena al oeste del país el Gobierno de Pedro Sánchez, y puso como ejemplo el polígono de Torneros, «la gran promesa del PSOE, que ahora olvida también Óscar Puente, y que después de ocho años es un erial»; junto con proyectos como la línea de tren León-Astorga-Ponferrada o la segunda fase de San Marcos. «Pasan los ministros por nuestra tierra con promesas vacías, las de un Gobierno que dice que tiene las arcas llenas, que llegan fondos de la UE, que España va como un cohete... Pero a León no llega nada».

Javier Alfonso Cendón, en su réplica a la PNL popular.DL

Cendón defendió la «hoja de servicios del PSOE, indiscutible», frente al «sonrojante gobierno de Mañueco»; y acusó al PP de «no arrimar nunca el hombro, sino estar solo para la confrontación y el ruido». Su argumento se centró en «repasar las inversiones en la provincia en el siglo XXI», con los gobiernos de Aznar y Rajoy por el PP, y Zapatero y Sánchez por el PSOE. «León vivió su edad de oro con los gobiernos de Zapatero, no sólo con inversiones, sino con un cambio de modelo productivo basado en la ciencia y la innovación». Y recordó el Incibe, la Ciuden, la UME, el centro Estrada, la alta velocidad,... «Rajoy los dinamitó por pura venganza política. Ustedes no soportan el legado de Zapatero, como no soportan lo que hace Sánchez. Prefirieron dinamitar lo hecho a dejar que los proyectos socialistas crearan riqueza». Frente a la «decadencia, abandono y ruina» que, en opinión del diputado socialista, dejó en herencia el PP.

«Lo mejor para España y para León está por venir, y tendrá la firma de los socialistas», concluyó el secretario provincial del PSOE leonés.

La PNL planteada por el PP y defendida por Muñoz inisite en que el bloqueo de la inversión y los proyectos en la provincia condiciona su «despoblación y decadencia económica». Por eso reclama el apoyo urgente del Congreso para impular infraestructuras fundamentales, como la renovación urgente de los tramos deteriorados de la autovía A-6, la autovía A-60 León-Valladolid, el inicio de las obras de la autovía A-76 Ponferrada— Ourense y la coordinación efectiva entre la AP-71 y la N-120.

Autopistas

La iniciativa reclama también establecer un sistema único de bonificaciones al peaje de las autopistas nacionales en todo el territorio, incluyendo la AP-66 y AP-71, «al objeto de garantizar la equidad territorial y aliviar la saturación de la red secundaria». Aquí no se hace sin embargo referencia al movimiento que desde Asturias une a León y Galicia en la exigencia de eliminar el peaje de la autopista del Huerna, al amparo de la decisión de la Comisión Europea sobre la ilegalidad de la prórroga concedida a Aucalsa para su explotación.

Muñoz se refiere también al «desarrollo inmediato» de la plataforma logística de Torneros, así como a la modernización de la línea de tren entre León, Astorga y Ponferrada para permitir el desarrollo de las autopistas ferroviarias del Corredor Atlántico. También alude al mantenimiento del puerto de Pajares como infraestructura alternativa a los túneles de la Variante.

El PP considera también prioritario reabrir la Ruta de la Plata, e incluirla en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), con horizonte de ejecución 2040.

Más allá de las infraestructuras, exige que el Gobierno «culmine proyectos pendientes en la ciudad de León, como la finalización de la segunda fase del Parador Nacional de San Marcos recuperando la capacidad previa a la reforma, la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Teatro Emperador, la conclusión del Palacio de Congresos y Exposiciones y la activación real del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) como polo tecnológico de referencia».