El caño envenena a Trobajo del Camino

El Partido Socialista urge el arreglo del Caño de Trobajo del Camino tras tres semanas sin funcionar. Recuerdan que este «emblema» de la localidad se estropeó el pasado 27 de septiembre y a fecha del 14 de octubre «no sabemos nada sobre cuándo se reparará».

Los socialistas aprecian «desidia» municipal en la gestión de San Andrés del Rabanedo por parte del equipo de Gobierno de UPL.

Y ponen como segundo ejemplo la falta de iluminación en las calles Bellavista, Camino Las Suertes y Zorrilla, cuyas farolas llevan casi una semana sin funcionar, «dejando a oscuras y generando con ello una sensación de inseguridad a más de un centenar de vecinos por las noches».

El PSOE considera que UPL «parece estar muy alejado de la triste realidad que está viviendo el municipio» y solicitan que «empiecen a solventar éstas y otras muchas incidencias que existen».

Cronología de una gota de agua

Ciertamente, la situación del suministro de agua en Trobajo del Camino ha alcanzado un punto crítico tras más de siete meses sin servicio en el caño municipal. Centenares de vecinos se encuentran afectados desde ese 27 de septiembre de 2024, cuando esta instalación histórica dejó de funcionar, impidiendo el acceso a un recurso que muchos habitantes habían utilizado durante generaciones.

El Grupo Municipal Socialista en San Andrés del Rabanedo ha denunciado en la reciente comisión informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Contratación la prolongada inacción del equipo de gobierno municipal ante este problema. Según el PSOE, el responsable del área, Alejandro Calvo, ha reconocido que corresponde al Ayuntamiento la reparación de esta infraestructura conforme al contrato de mantenimiento vigente.

Esta avería, que ya ha superado los 200 días sin solución, afecta a una importante fuente de suministro alternativo en la localidad leonesa. Durante la comisión, el edil responsable confirmó que la empresa encargada del servicio ha solicitado los repuestos necesarios para arreglar tanto la bomba como el cuadro eléctrico, aparentemente el origen del fallo, aunque no se ha comprometido a establecer un plazo concreto para la reparación.

Desde el PSOE lamentan que el Ayuntamiento no considere el problema del caño de Trobajo como una prioridad, según ha dicho el propio Calvo en la comisión, aludiendo a que hay temas más importantes que atender.