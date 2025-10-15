El Sindicato Profesional de Policía diseña en León las futuras comisarías

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) inició ayer en León cuatro días de congreso que servirán para diseñar básicamente el futuro de las comisarías de CNP en virtud del nuevo catálogo de puestos de trabajo que se pretende poner en marcha, una vez se solicite la derogación del actual.

Daniel López, vicepresidente del Sindicato Profesional de Policía, destacó que la importancia de las actividades que se van a desarrollar en León, hasta el próximo viernes radica fundamentalmente «en la derogación del actual, catálogo de puestos de trabajo, para elaborar uno nuevo que se adecúen más a las necesidades de la Policía Nacional en la actualidad». Para el caso práctico de León, Adolfo, Medina, actual presidente del SPP, mantuvo una reunión anoche con Miguel Ángel del Diego, Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de León, con el fin de detallar las necesidades que se presentan en las cuatro comisarías del territorio leonés, León, Ponferrada, San Andrés, del Rabanedo y Astorga. Al cierre de esta edición, no había concluido la reunión. El SPP trata de abordar las estrategias referentes a la distribución del personal, en los puestos policiales del país, con el fin de tratar de proporcionar la mejor respuesta a las necesidades de la población. Destacó López que el modelo de comisarías donde había «200 funcionarios, como hasta ahora, independientemente del volumen de delincuencia que haya que atender, ya queda obsoleto totalmente y no se puede mantener en el tiempo. Perpetuar ese sistema es un error y nosotros somos partidarios de modificar esa filosofía. A eso venimos a León en estos días».

El director general del CNP, Francisco Pardo Piqueras, anuncia su presencia en León para la cena de gala que se celebrará en la noche del jueves.

Antes se desarrollarán ponencias sobre la actualización de los estatutos del sindicato, que son de 1978. «Nuestra idea es actualizarlos, prácticamente al 100%, para modernizar y adaptarnos a las demandas de la sociedad actual», explicaron a este periódico los organizadores del congreso, que supondrá la despedida de Medina, puesto que el leonés deja de ser la cabeza visible de SPP. y abre la puerta a otras candidaturas que vengan a tomarle el relevo.

La organización, no obstante, entiende que es posible que surjan nuevas cuestiones en el transcurso de las próximas horas, que se añadirían a las cuestiones que se están tratando en la programación prevista para las fechas de hoy y de mañana. El sindicato es uno de los más representativos en el ámbito policial del país, a tener de la cuota de representación de que goza el colectivo.