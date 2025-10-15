Torres entiende el «legítimo derecho» a plantear la autonomía leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, trasladó ayer a la Unión del Pueblo Leonés su comprensión por el «legítimo derecho» de conformar la comunidad autónoma de la Región Leonesa, tal y como indicaron los leonesistas después del encuentro mantenido en la sede en Madrid del citado Ministerio. La secretaria general de UPL, Alicia Gallego, encabezó la reunión mantenida, en la que también estuvieron presentes el vicesecretario, Luis Mariano Santos, y el presidente de la formación leonesista, Carlos Javier Salgado. Además del ya mencionado Torres, estuvieron presentes el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la directora del Gabinete del Secretario de Estado de Política Territorial, Sonia Rodrigo, y el diputado nacional del Partido Socialista en León, Javier Alfonso Cendón; el secretario provincial del PSOE indicó que su presencia atendía a acompañar a los parlamentarios leoneses en su condición de diputado por esta provincia y que eso no cambia el criterio que mantiene respecto a la autonomía de León. También resaltó la postura del ministro que expresó su respeto por todas las reivindicaciones de todos los partidos políticos. Gallego recordó que la autonomía de la Región Leonesa es «una reivindicación de la formación y de la propia ciudadanía leonesa», motivo por el que se produjo el encuentro desarrollado con Torres. En este sentido, explicó que se le trasladaron las demandas de UPL y el «necesario» cambio del marco territorial después de que más de 70 ayuntamientos de las provincias de León, Zamora y Salamanca, además de la Diputación de León, hayan aprobado la moción por la autonomía por la Región Leonesa. De este modo, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés incidió en que «nos ampara la Constitución Española», ante lo cual el Ministro Torres se mostró «abierto» a conocer las demandas y las cuestiones que desde UPL se pudieran plantear en torno a estos cambios y a la petición de la ciudadanía de las provincias de León, Zamora y Salamanca. «Al final, nuestras reivindicaciones económicas, sociales y territoriales para constituirnos como autonomía propia están amparados perfectamente», sentenció Alicia Gallego. Los leonesistas incidieron en que el derecho a la autonomía de la Región Leonesa «es un derecho constitucional que se nos sigue robando, vulnerando lo recogido por la norma fundamental de España, que es la Constitución», ya que el artículo 2 contempla el derecho de las regiones a ser comunidades autónomas. También señalan que una comunidad autónoma de la Región Leonesa «cumpliría escrupulosamente también con lo recogido en el artículo 143 de la Constitución», que requiere que las comunidades autónomas estén formadas por provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, como en el caso de León, Zamora y Salamanca.