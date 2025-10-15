Los bomberos sofocan dos incendios en Otero de Valdetuéjar y Grajal de la Ribera

Imagen de archivo de un parque de bomberos dependiente de la Diputación de LeónFernando Otero Perandones

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León han intervenido en dos incendios registrados durante la pasada jornada en los municipios de Otero de Valdetuéjar y Grajal de la Ribera.

El primero de los siniestros se produjo a las 18.15 horas en Otero de Valdetuéjar, donde una dotación del Parque de Celada se desplazó para extinguir el fuego originado en una máquina agrícola, que resultó completamente calcinada.

La rápida actuación de los efectivos, que emplearon una Bomba Rural Ligera (BRL) y una Bomba Rural Pesada (BRP), evitó que las llamas se propagaran a la zona forestal próxima.

El segundo incendio se declaró a las 4.06 horas en Grajal de la Ribera, donde los bomberos del Parque de Valencia de Don Juan trabajaron para controlar un fuego de interfaz —zona de contacto entre áreas urbanas y forestales—. En esta intervención se utilizaron una Bomba Rural Pesada (BRP), una Bomba Forestal Ligera (BFL) y varios efectivos.

Desde la Diputación han destacado la "eficacia" y "entrega" de los equipos del SEPEIS en la protección del territorio leonés.