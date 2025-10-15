Las redes de calor, polígonos industriales y regadíos centran las inversiones de la Junta en León para 2026

El Parque Tecnológico de León será uno de los más beneficiados con las inversionesANGELOPEZ; Ángelopez

El desarrollo de las redes de calor, las mejoras y ampliaciones en los polígonos industriales, la modernización de los regadíos y el impulso a la vivienda pública, tanto para alquiler como para compra, centran el grueso de las inversiones reales previstas por la Junta de Castilla y León para la provincia de cara al próximo año. El Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para la provincia, presentado este mediodía en las Cortes, contempla un presupuesto consolidado del sector público (consejerías más organismos y fundaciones) de 285.549.123 euros, lo que supone un incremento de casi el 25% sobre el gasto fijado en 2024, los últimos presupuestos aprobados para la autonomía.

En el caso del Bierzo las inversiones reales previstas suman 49,5 millones de euros, una cifra que más que duplica la del presupuesto de 2024, y que a los polígonos y los regadíos suma importantes partidas destinadas a paliar los daños de los incendios forestales de este verano.

Entre los principales proyectos presentados por el equipo de Alfonso Fernández Mañueco para León de cara a 2026 destaca el impulso de las redes de calor, con 25 millones de euros sólo para la de la capital leonesa, 3 millones para la ampliación de la primera fase de la de Ponferrada, 1,5 millones para Villablino y un millón para la de Bembibre. Si se suman los 4,34 millones de euros de la modernización y mejoras energéticas de Ponferrada y la mejora energética y de energías renovables en los edificios públicos de León (3,25 millones) el programa de mejora energética en la provincia supera los 38 millones de euros.

Las infraestructuras industriales siguen acaparando buena parte de las inversiones previstas, destaca el avance del Parque Tecnológico de León, con más de 11 millones previstos, la mayor parte de ellos para urbanizar la zona de la ampliación.

Además, la Consejería de Economía y Hacienda destina 3,5 millones de euros a proyectos de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (Step) del proyecto Incubatech de León, que se ubica en el Parque Tecnológico con un edificio de uso mixto que incluye una incubadora de empresas en el ámbito de la ciberseguridad aeroespacial y aeronáutica.

En polígonos, las mejoras en El Bayo suman otros casi 10 millones.

Y en materia de vivienda está previsto destinar 15 millones de euros, 9 para viviendas de alquiler (la mayor parte en León y también en Ponferrada) y otros 6 millones para venta (en La Granja y El Ejido en la capital, Villadangos del Páramo, Santa Marina del Rey, Hospital de Órbigo, Mansilla de las Mulas, Astorga y Almanza.

La consejería más inversora en la provincia es la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, si se le suman las partidas previstas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl). Son 105 millones de esta última, más 43 millones de la propia consejería.