Sanidad destina casi 16 millones a impulsar el centro de Sahagún y nuevas unidades hospitalarias

La Consejería de Sanidad invertirá, si se aprueban los presupuestos, 15,7 millones de euros, de los que a parte de 4,4 millones para equipamiento de los hospitales destaca la partida de 3,6 millones para la construcción del Centro de Salud de Sahagún, 2,8 millones para la nueva unidad de Reanimación del Hospital de León y 850.000 euros para la Unidad Satélite de Radioterapia del Bierzo.

En cambio el Centro de Salud de Villaquilambre se queda apenas con 41.50 euros. Sí habrá partida para la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de León (200.000 euros) y consultas externas de rehabilitación del Bierzo (otros casi 200.000 euros).