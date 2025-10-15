Cultura se vuelca en la recuperación del patrimonio minero

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte invertirá en la provincia casi 12 millones de euros el próximo año, de los que la mayor partida se destina a actuaciones para recuperar y valorizar el patrimonio industrial y minero. Así, a parte de los dos millones de euros para recuperar Las Médulas del incendio de este verano, se destinan más de 2,6 millones a las actuaciones en el Grupo Minero Sucesiva de Sabero; y otros 1,75 millones a actuaciones en la Ferrería de San Blas, del Museo de la Siderurgia, también en Sabero.

Más de 1,3 millones se van a actuaciones en las cuencas mineras para desarrollo digital y valorización del patrimonio cultural de las comarcas; así como 400.000 euros para otras partidas de rehabilitación de activos.

La Catedral de León tendrá dos inversiones destacadas por parte de la Junta, los 800.000 euros que se destinarán a actuaciones en las vidrieras de los cruceros norte y sur y los 175.000 para la restauración del Pórtico. Además se destinan 254.000 euros a actuaciones en el monasterio de Sandoval, en Mansilla Mayor.