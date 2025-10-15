Diario de León

Cultura se vuelca en la recuperación del patrimonio minero

Casi un millón de euros para la Catedral de León, 245.000 para el monasterio de Sandoval

La Ferrería de San Blas del Museo Minero de Sabero recibirá 1,75 millones.

María Jesús Muñiz Prieto
María Jesús Muñiz PrietoRedactora jefe de León y Economía
León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte invertirá en la provincia casi 12 millones de euros el próximo año, de los que la mayor partida se destina a actuaciones para recuperar y valorizar el patrimonio industrial y minero. Así, a parte de los dos millones de euros para recuperar Las Médulas del incendio de este verano, se destinan más de 2,6 millones a las actuaciones en el Grupo Minero Sucesiva de Sabero; y otros 1,75 millones a actuaciones en la Ferrería de San Blas, del Museo de la Siderurgia, también en Sabero.

Más de 1,3 millones se van a actuaciones en las cuencas mineras para desarrollo digital y valorización del patrimonio cultural de las comarcas; así como 400.000 euros para otras partidas de rehabilitación de activos.

La Catedral de León tendrá dos inversiones destacadas por parte de la Junta, los 800.000 euros que se destinarán a actuaciones en las vidrieras de los cruceros norte y sur y los 175.000 para la restauración del Pórtico. Además se destinan 254.000 euros a actuaciones en el monasterio de Sandoval, en Mansilla Mayor.

