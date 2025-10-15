El TSJ ratifica la condena dictada por la Audiencia contra una pareja que explotaba un club de alterne y un Policía Nacional

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emitió este miércoles una sentencia, mediante la que confirma una previa de la Audiencia Provincial de León, por la que se condena a un año de prisión a los propietarios de un local de alterne de León, situado en las inmediaciones de Mansilla de las Mulas, por delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros y a tres años y medio de prisión a un agente de la Policía Nacional por descubrimiento y revelación de secretos.

La sentencia confirma la absolución del hombre y la mujer que regentan el establecimiento de los delitos de blanqueo de capitales y contra la salud pública, relacionado con sustancias estupefacientes, al tiempo que mantiene su culpabilidad en el delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, ya que empleaban a mujeres extranjeras en situación irregular y sin estar de alta en la Seguridad Social.

Por ello, cada uno de ellos deberá enfrentarse a un año de prisión, así como a una multa de 2.700 euros, al tiempo que tendrán que indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social por las cotizaciones no ingresadas respecto a las trabajadoras no dadas de alta. Además, el club de alterne es sancionado con la suspensión de su actividad durante un año.

Por su parte, la sentencia hoy confirmada por el TSJCyL también condena a un subinspector de Policía Nacional, destinado en la Brigada de Extranjería de León, a tres años y seis meses de prisión y a su inhabilitación absoluta durante nueve años como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por acceder a bases de datos policiales, a petición de los propietarios del club de alterne, para obtener y transmitirles información sobre el curso de investigaciones policiales.