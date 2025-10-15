Heridos dos trabajadores tras una caída en las fotovoltaicas de Villadangos

Dos trabajadores han resultado heridos en la sobremesa de este miércoles tras sufrir una caída desde una altura de aproximadamente tres metros mientras realizaban labores en una estructura situada en el polígono industrial V-2 de Villadangos del Páramo, según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. La empresa para la que trabajaban es una subcontrata y a falta de confirmación, pertenece a la rama de las compañías fotovoltaicas que operan en el área.

El incidente se produjo poco después de las 14.00 horas, momento en el que una llamada alertó al Centro de Emergencias de que el suelo de la estructura sobre la que se encontraban los operarios había cedido, provocando su caída.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil (COS) de León y una ambulancia de soporte vital básico (SVB) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que atendieron a los heridos, dos hombres de 41 y 45 años.

Ambos presentaban lesiones de diversa consideración, uno de ellos con dolor en la muñeca y el otro con molestias en el hombro.

Tras ser estabilizados en el lugar, fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de León para una evaluación médica más exhaustiva.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del suceso para determinar las causas del fallo estructural y si se cumplieron las medidas de seguridad laboral en el entorno de trabajo.