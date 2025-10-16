El Hospital minimiza la crítica de Csif por «retrasos» en oncología

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) denuncia que el Servicio de Oncología del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) «carece de puestos suficientes para atender el tratamiento oncológico en el tiempo correcto» y por ello «muchos pacientes pasan la consulta y, tras analizarse sus pruebas y analíticas, en vez de realizar el tratamiento de radioterapia a continuación, tienen que posponerlo hasta el día siguiente o, con mucha suerte, esperar a última hora de la tarde».

Unas afirmaciones que la Gerencia del Hospital de León minimiza al asegurar que la ocupación de los puestos en el Hospital de Día depende del tipo de tratamiento y de las diferentes duraciones en la infusión. De modo que con carácter general, se priorizan los pacientes más frágiles y los que acuden de zonas más alejadas. Por ello, «en un pequeño porcentaje de pacientes puede darse el caso que la administración de la medicación se efectúe, una vez que el oncólogo valida la analítica, a las 24 horas, pero sin ningún tipo de repercusión clínica en su proceso oncológico».

Es más, la Gerencia hospitalaria comunica «que no existe problema alguno en la atención a los pacientes susceptibles de recibir esos tratamientos» y que se cumplen los estándares recomendados por la Sociedad Científica, en cuanto a los recursos disponibles. Respecto a los tratamientos quimioterápicos en el Hospital de Día, recuerda que se disponía de 20 puestos de tratamiento en jornada de mañana y 16 en jornada de tarde. Pero ante el aumento de la demanda, la Gerencia optó por «aumentar en la jornada de mañana las enfermeras a 14-15, frente a las 13 que venían trabajando con anterioridad y en la jornada de tarde, se pasó de cuatro a cinco enfermeras y un mayorl número de Tcaes». Inciden en que con esas medidas se han aumentado en cuatro puestos más la actividad de la tarde hasta veinte puestos, al igual que por las mañanas.

Csif reconoce que la presión sobre el servicio de Oncología «no deja de crecer» en su vertiente médica y radioterápica, porque los casos y los pacientes aumentan. Ve el espacio actual «escaso e infrautilizado» y «poco» personal con 10 licenciados especialistas en Oncología médica y 7 en radioterápica.