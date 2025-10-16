Diario de León

Las inversiones sociales superan en esta ocasión los 528 millones de euros

Sanidad se lleva la mayor parte, 363,45 millones, con 304,6 para atención hospitalaria

Imagen del sistema de Pet-Tac del Hospital de León.

Imagen del sistema de Pet-Tac del Hospital de León.firmaángelopez

Publicado por
Agencias
Valladolid

Creado:

Actualizado:

El plan de inversiones sociales de la Junta contemplado en el proyecto de ley de presupuestos que ayer registró el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las Cortes, contempla una partida de 528,01 millones de euros.

La mayor parte de esta cuantía irá para el área sanitaria, con 363,45 millones de euros, con especial relevancia de la partida para atención hospitalaria, con 304,6 millones. Asimismo, las inversiones en atención primaria alcanzan los 42,38 millones, y para tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 16,47, según la información facilitada por la Consejería de Hacienda. Asimismo, el área de educación recibirá unas inversiones sociales de 148,7 millones de euros, con 130,8 millones para enseñanzas no universitarias, y 17,9 para universitarias.

Por último, el área de familia e igualdad de oportunidades contará con 15,86 millones de euros, con 12,71 para centros de personas mayores, 1,2 para los de personas con discapacidad, y 0,05 para los de menores. Además, 1,89 millones de euros irán para instalaciones juveniles.Consejería de Sanidad dirigida por Alejandro Vázquez incrementa un 19,2 por ciento su inversión total hasta los 239,35 millones de euros, frente a los 193,44 millones de las últimas cuentas aprobadas en febrero de 2024, según refleja el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, que impulsa la Atención Especializada al pasar de los 123,38 millones a los 168,1 (16,6 por ciento) y contrae la Atención Primaria un 6,9 por ciento, al descender de los 44,8 millones a los 41,90. En cuanto a esta última, destacan los 4,3 millones de euros para el centro de salud de Cuéllar (Segovia); los 3,8 millones para el de Burgo de Osma (Soria); la construcción del Centro de Salud de Sahagún (León) se llevará 3,6 millones o los 3,4 para el Soria Norte. Además, habrá fondos por valor de 1,56 para Salud Bucodental.

Salud mental

En Atención Especializada se han consignado 168,17 millones de euros en inversiones reales. Casi un tercio de ellas se destinarán al Río Carrión de Palencia, con 49,7 millones; 39,5 millones se dirigirán al de Aranda de Duero y 16,62 millones al Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca. Además, en equipamiento para los centros hospitalarios se destinarán unos 30 millones de euros. Entre las partidas, también se reflejan 2,4 millones para el Hospital de Día Oncológico de Ávala o 2,7 para la nueva unidad de Reanimación en el Hospital de León. La Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital de El Bierzo contará con una inversión de 3,1 millones, mientras que la de Palencia contará con 985.236 euros. Por último, el Plan de Acción de Salud mental tiene contemplada una asignación de 644.113 euros y el de Acción de Prevención del Suicidio llegará hasta los 263.981 euros.

Ana Sánchez vota en contra y dice que no ha respetado la independencia del parlamento

La Mesa de las Cortes no aprobó AyER sus presupuestos y los de las instituciones propias —Procurador del Común, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social (CES)— para 2026, lo que deja en el aire la sección 20 del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad que se refiere al Legislativo y a otros órganos. la vicepresidenta segunda, la socialista Ana Sánchez, votó en contra de la sección 20 al entender que la Junta no había respetado la autonomía del poder legislativo al incorporar el presupuesto de las Cortes a su proyecto de ley sin que antes se hubiera aprobado por la Mesa. De la misma forma, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), junto a la secretaria Fátima Pinacho, se abstuvieron en la votación, al igual que el vicepresidente primero, el «popular» Francisco Vázquez, y la secretaria Rosa María Esteban Ayuso, que en su caso afearon la falta de diligencia de la Mesa de las Cortes por no haber tratado su propio presupuesto con anterioridad a las cuentas presentadas por el Gobierno autonómico. Con ello, la Mesa, donde los representantes de PP y Vox suman mayoría, no aprobó sus cuentas, un paso que normalmente se produce con anterioridad a la presentación del proyecto de presupuestos para el siguiente año, ya que la Junta incorpora a su ley las cuentas que le remiten desde las Cortes. De hecho, a pesar de que Pollán y Pinacho se habían abstenido, los dos dirigentes «populares» podrían haber respaldado la propuesta presupuestaria con un ‘sí’. Asimismo, fuentes parlamentarias precisaron que la Mesa puede abordar en otra reunión la votación de su presupuesto, la sección 20, tras la no aprobación de este miércoles. De momento, según trasladan desde las Cortes mañana, en la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces se abordará el «techo de gasto» y la ordenación del próximo pleno de las Cortes, previsto para los días 21 y 22 de octubre.Los «populares» indicaron que su voto se debe a que el presidente de las Cortes no ha hecho «los deberes».
tracking