Las inversiones sociales superan en esta ocasión los 528 millones de euros

El plan de inversiones sociales de la Junta contemplado en el proyecto de ley de presupuestos que ayer registró el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las Cortes, contempla una partida de 528,01 millones de euros.

La mayor parte de esta cuantía irá para el área sanitaria, con 363,45 millones de euros, con especial relevancia de la partida para atención hospitalaria, con 304,6 millones. Asimismo, las inversiones en atención primaria alcanzan los 42,38 millones, y para tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los 16,47, según la información facilitada por la Consejería de Hacienda. Asimismo, el área de educación recibirá unas inversiones sociales de 148,7 millones de euros, con 130,8 millones para enseñanzas no universitarias, y 17,9 para universitarias.

Por último, el área de familia e igualdad de oportunidades contará con 15,86 millones de euros, con 12,71 para centros de personas mayores, 1,2 para los de personas con discapacidad, y 0,05 para los de menores. Además, 1,89 millones de euros irán para instalaciones juveniles.Consejería de Sanidad dirigida por Alejandro Vázquez incrementa un 19,2 por ciento su inversión total hasta los 239,35 millones de euros, frente a los 193,44 millones de las últimas cuentas aprobadas en febrero de 2024, según refleja el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, que impulsa la Atención Especializada al pasar de los 123,38 millones a los 168,1 (16,6 por ciento) y contrae la Atención Primaria un 6,9 por ciento, al descender de los 44,8 millones a los 41,90. En cuanto a esta última, destacan los 4,3 millones de euros para el centro de salud de Cuéllar (Segovia); los 3,8 millones para el de Burgo de Osma (Soria); la construcción del Centro de Salud de Sahagún (León) se llevará 3,6 millones o los 3,4 para el Soria Norte. Además, habrá fondos por valor de 1,56 para Salud Bucodental.

Salud mental

En Atención Especializada se han consignado 168,17 millones de euros en inversiones reales. Casi un tercio de ellas se destinarán al Río Carrión de Palencia, con 49,7 millones; 39,5 millones se dirigirán al de Aranda de Duero y 16,62 millones al Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca. Además, en equipamiento para los centros hospitalarios se destinarán unos 30 millones de euros. Entre las partidas, también se reflejan 2,4 millones para el Hospital de Día Oncológico de Ávala o 2,7 para la nueva unidad de Reanimación en el Hospital de León. La Unidad Satélite de Radioterapia en el Hospital de El Bierzo contará con una inversión de 3,1 millones, mientras que la de Palencia contará con 985.236 euros. Por último, el Plan de Acción de Salud mental tiene contemplada una asignación de 644.113 euros y el de Acción de Prevención del Suicidio llegará hasta los 263.981 euros.