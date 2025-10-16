Los 150 años del Ralca en Astorga llegan a León

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Casa de las Carnicerías, en el corazón del Barrio Húmedo, ofrece una pequeña muestra de los lazos de la provincia de León con la Defensa. Ayer se inauguró la exposición que conmemora los 150 años del Ralca, el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63, con base en el acuartelamiento de Santocildes en Astorga y cuyo origen se remonta a la creación del sexto Regimiento Montado, que ha marcado la evolución de esta unidad, dependiente del Mando de Artillería de Campaña, cuyo cuartel de mando está en la base de Ferral Conde de Gazola. El futuro del Ralca está marcado ahora por la inversión que le permitirá recuperar su funcionalidad artillera con el Silam.