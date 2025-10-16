El Gobierno creará un Centro Nacional de Ciberseguridad adscrito a la Presidencia

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Gobierno de España reforzará “la coordinación y fortaleza del sistema de ciberseguridad” con la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad, que estará adscrito a la Presidencia y que se unirá a la revisión ya puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del Plan España Digital, centrado en “impulsar seguridad digital, fortalecer el ecosistema de la ciberseguridad, fomentar su innovación y aumentar la inversión”.

Así lo anunció este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su participación en la clausura del 19 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y celebrado en la ciudad de León durante los tres últimos días.