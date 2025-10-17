La Junta impulsa en los colegios de nuevo la ingesta de fruta y verdura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León da continuidad a la campaña de promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche entre los escolares de la Comunidad con la apertura de una nueva convocatoria para que los colegios puedan sumarse a esta iniciativa financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria. La orden que rige este programa, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León pretende inculcar hábitos de vida saludable entre los alumnos de los centros educativos de Castilla y León, contempla el reparto gratuito de diferentes productos hortofrutícolas y lácteos durante el segundo semestre del curso escolar desde el segundo Ciclo de Infantil a Bachillerato, además de FP o Educación Especial.

Esta acción, cuyo plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de noviembre, conlleva una serie de actividades complementarias, tanto presenciales como online, que pretenden abundar en la importancia que el consumo de estos productos tiene dentro de una dieta variada y equilibrada. Estas son materiales para el apoyo en la creación o cuidado de huertos escolares, y visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas o empresas envasadoras y transformadoras.