San Andrés refuerza con 10 nuevas plazas su plantilla

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha lanzado una convocatoria para cubrir diez nuevas plazas municipales con el objetivo de reactivar el empleo público y reforzar los servicios locales. Las plazas incluyen un peón de obras, un informático, un técnico de Administración General, un conserje, cuatro conductores de recogida de residuos, dos peones de jardinería y un auxiliar de limpieza de interiores, según informaron ayer fuentes del Ayuntamiento. La junta de gobierno aprobó esta semana las bases para contratar eel peón de obras, dentro de la oferta dee mpleo de 2023, y trabaja ya en la publicación del resto de las bases. Una vez se publiquen oficialmente las convocatorias en los boletines correspondientes, se abrirá un plazo de veinte días para presentar las solicitudes.