El número 2 de Transportes volverá a ver el soterramiento de San Andrés

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

En cuanto al demandado soterramiento al paso del AVE por San Andrés del Rabanedo, el secretario de Estado se comprometió a viajar de nuevo al municipio para presentar posibles alternativas de integración planteadas desde el Ministerio de Transportes.

Horas antes de la reunión ya se habían realizado pronunciamientos a este respecto por la necesidad de la obra como ya seha hecho en otras ciudades y po rla certeza de que se trata de no una obra de lujo, sino un bien de carácter social. Del mismo modo, Santano también se ofreció a través de la Diputación, a reunirse con los ayuntamientos del trazado de Feve para buscar fórmulas conjuntas de solución de la integración en León.

Será la segunda vez que el secretario de Estado visite León para el mismo proyecto. En abril de 2024 propuso una fórmula del soterramiento que tendría un coste de más de 350 millones de euros, que tendrían que ser cofinanciado por las administraciones y Adif. Tenía la convicción de que el proyecto de integración blanda suponía «una mejor oportunidad".

La propuesta de Santano es una inversión de 350 millones a cofinanciar junto con Adif