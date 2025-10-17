El Juzgado de Menores de León se pondrá al día para el cambio de juez

La remodelación del Juzgado de Menores de León comportará la actualización de los expedientes que están en compás de espera para tratar de poner al día la carga de trabajo que se asume en la actualidad, con motivo del relevo de magistrados que se lleva a cabo en la especialidad de los adolescentes y niños leoneses afectados por causas de carácter penal.

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de los de León, Rocío González Boñar, abandona la sala que venía presidiendo en los últimos años y se incorpora al Juzgado de Menores, antes de lo cual se efectuará una profunda actualización de los expedientes en lista de espera. Su lugar en Instrucción 5 lo asume Cristina Fernández Viforcos, anterior responsable de Social 1 en Zamora. Es parte del baile de movimientos que se llevan a cabo en las dependencias judiciales de Sáenz de Miera.

González Boñar sucede en el cargo a Avelino Fierro. En su última etapa, las cifras en esta área han crecido. Las diligencias preliminares pasaron de 449 a 469 en el último año de su mano y en el caso de los expedientes gubernativos, las cifras aumentaron en 28 en una curva ascendente de 278 a 306. También subieron los expedientes —254 a 266— y los escritos de alegaciones, que progresaron a 120, quince más que el año anterior.

Además, la Unidad de Intervención Educativa destacó en sus últimos informes que durante 2024 se tramitaron 203 medidas judiciales frente a las 185 del año anterior y entre todas las soluciones dictadas por el juez la libertad vigilada fue la más utilizada.

Para menores de 14 años, la Fiscalía remitió 56 diligencias preliminares, las mismas que menores atendidos. Además, la mayoría de las penas que se dictaron fueron de libertad vigilada (45 casos), de prestaciones en beneficio de la comunidad (27), tareas socioeducativas (19) amonestaciones (6) y convivencia educativa, once. Todo este estado de papel susceptible de tramitación requiere una actualización en la medida de lo posible, aunque todo queda en función de la habilidad para sortear las bajas que se producen en los juzgados en los últimos tiempos. Cada vez que se producen contingencias de estas características en la salud de los magistrados, la tramitación de las causas se resiente y es necesario acometer decisiones en este sentido.

León dispone de un único Juzgado de Menores, que trabaja en paralelo con la unidad de la Fiscalía Provincial dedicada a los menores, cuya sede está ubicada en las instalaciones del Paseo de la Avenida de Sáez de Miera. Con la reforma que se acaba de acometer, será necesario convocar cursos de especialización. La reforma legal prevé que en un máximo de cuatro meses desde su entrada en vigor tanto el Poder Judicial como la Fiscalía y las autonomías convoquen cursos de especialización para jueces y magistrados, fiscales y equipos técnicos de los juzgados para hacer posible la puesta en marcha de los nuevos órganos, que luego se deberán actualizar debidamente.