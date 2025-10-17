Primeros cortes para la obra del cruce de La Granja

A medidos de julio comenzaron los trabajos de preparación del terreno con la aparición de las máquinas.

Dos meses después, tras adecentar el interior de la glorieta y desbrozar los laterales, la obra de supresión del cruce de La Granja en la ronda Este de León avanzó con el corte del desvío hacia el camino del Vago, que comunica con Villaobispo.

No hay más novedad por el momento sobre el plan de obra que obligará a reorganizar el tráfico de la circunvalación, durante al menos 36 meses, y que condicionará la circulación de 34.000 vehículos diarios.

A la espera de que se determine, la labor se afana en definir bien los servicios afectados, sobre todo las tubería de suministro.