UPL exige el arreglo del paseo del Bernesga en el área de San Marcos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo municipal de UPL en el Ayuntamiento de León denunció este jueves «el estado de abandono que presenta el paseo del río en su margen derecha, especialmente en las inmediaciones del puente de San Marcos, una de las zonas más transitadas por vecinos de la ciudad».

La concejala leonesista en el Ayuntamiento de León Teresa Fernández explicó que «el mirador de madera existente en la zona permanece vallado desde hace meses por su estado de deterioro estructural, debido al riesgo que supone, sin que hasta la fecha se haya acometido su reparación». «Hace ya más de seis meses que un árbol caído rompió parte de la barandilla de piedra y, a día de hoy, sigue exactamente igual, sin que el equipo de gobierno del PSOE haya dado solución alguna», expuso la edil de la oposición municipal para evidenciar su denuncia.

Desde UPL advierten además que el paseo de la ribera del río Bernesga a su paso por la capital leonesa «presenta numerosos socavones y desniveles que ponen en peligro a los viandantes, especialmente a las personas mayores que lo recorren a diario». «No hablamos de un lugar marginal, sino de un paseo emblemático de León que forma parte de la vida cotidiana de muchos vecinos. Es inaceptable que esté en estas condiciones», subrayó Fernández con el testimonio fotográfico como prueba del abandono.

Con esta descripción del estado de esta zona urbana, uno de los espacios de ocio medioambiental más transitados, desde UPL exigieron al Ayuntamiento que «actúe de manera inmediata para reparar el mirador, sustituir la barandilla dañada y allanar el firme del paseo, garantizando así la seguridad y accesibilidad de esta zona verde tan frecuentada». «León merece espacios cuidados, seguros y accesibles. No se puede permitir que lugares tan representativos como el entorno del Bernesga se conviertan en un ejemplo de la desidia municipal», concluyó la concejala leonesista.