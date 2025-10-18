Diez Revilla presenta su lista para optar a decano de la abogacía de León

El El abogado leonés David Manuel Díez Revilla ha anunciado oficialmente que presenta su candidatura a la presidencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de León para los próximos cuatro años, una vez que Fernando Santocildes ha comunicado que no se presenta a la reelección, y ello con el objetivo de impulsar una institución moderna, cercana y comprometida con los retos presentes y futuros de la profesión.

Con una sólida trayectoria en el ejercicio de la abogacía y un firme compromiso con la defensa de los intereses de los colegiados, Díez Revilla apuesta por un proyecto basado en la transparencia, la innovación, la reivindicación real frente a las instituciones y la participación activa de todos los profesionales de la abogacía de la provincia.

“El Colegio de la Abogacía de León debe ser un espacio de referencia para el ejercicio libre y digno de la profesión, un lugar donde se escuchen las necesidades de los colegiados y se potencie el papel fundamental de la abogacía en la sociedad recuperando la dignidad perdida. Presentamos esta candidatura con la ilusión y la responsabilidad de trabajar por todos nuestros compañeros y compañeras sin populismos o discursos vacíos”, señaló el candidato.

Con el eslogan "TU VOZ, NUESTRA FUERZA", entre las líneas estratégicas de su propuesta destacan:

• Impulsar todas las medidas necesarias para mejorar las condiciones de los profesionales de la abogacía que prestan servicio en el turno de oficio mediante la elaboración de una nueva ley de Justicia Gratuita, donde se recojan condiciones y remuneraciones justas y actualizables automáticamente, además de incluir todos aquellos servicios actualmente no remunerados.

• Luchar de forma urgente para que se establezca una pasarela libre y voluntaria al RETA de los profesionales de la abogacía que lo deseen, teniendo en cuenta las diferentes situaciones existentes sin excepción.

• Reforzar la formación continua y especializada de los profesionales de la abogacía, impulsando a su vez la formación mixta con otros colegios profesionales.

• Impulsar la digitalización y modernización de los servicios colegiales para facilitar y economizar la actividad profesional, mediante la oferta de nuevas herramientas de gestión y facturación electrónica (Verifactu), así como adaptar las instalaciones y servicios acorde a las necesidades actuales.

• Promover junto con la Agrupación de la Abogacía Joven todas aquellas medidas necesarias para facilitar la incorporación a la profesión de la nueva abogacía, con las mejores condiciones e información posible.

• Fomentar la conciliación profesional y personal, junto con la desconexión digital dentro de la profesión de la misma forma que gozan otros operadores jurídicos.

• Potenciar la autofinanciación de la institución colegial.

• Estudiar y promover en su caso la creación de un centro de negocios a fin de obtener un mayor rendimiento a las instalaciones colegiales, mediante el aprovechamiento al máximo y obtención de una mayor rentabilidad.

• Reivindicar de forma real y efectiva el papel de la abogacía ante las instituciones públicas y sociales.

• Defender la necesidad de los partidos judiciales y de la abogacía rural.

• Promover la participación activa de los colegiados en la vida del Colegio, incluyendo a profesionales ejercientes, no ejercientes y aquellos que se encuentran en situación de jubilación ya y deseen seguir vinculados a las actividades colegiales, tanto formativas, como deportivas, de ocio y culturales.

La candidatura de David Manuel Díez Revilla, integrada por candidatos de toda la provincia de León, busca generar un espacio de confianza, diálogo y progreso con profesionales de la abogacía con experiencia, ilusión y ganas de trabajar, que sitúe al Ilustre Colegio de la Abogacía de León como referente de excelencia profesional y compromiso.

Los profesionales que la conforman son: David Manuel Diez Revilla ( Decano); Mª Aránzazu Gutiérrez Oblanca ( Secretaria) ; Antonio Pérez Lorenzana ( Tesorero); Isabel González Delgado ( Diputada 1ª y Vicedecana); Sandra Micaela Luis Gutiérrez ( Diputada 2ª); Sara Castro García ( Diputada 5ª); Ana Isabel Freijo Abella (Delegación de Ponferrada, Diputada 7ª); Miguel Gómez Solla ( Diputado 8º) y Claudia Quiroga Crespo ( Diputada 9ª).