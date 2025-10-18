Juventudes Socialistas reclama una educación pública justa y conectada con el territorio

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Juventudes Socialistas de León ha reclamado este sábado una educación pública más justa y conectada con el territorio, tras mantener una reunión de trabajo con la vicesecretaria autonómica del PSOE y procuradora, Nuria Rubio, para abordar distintas propuestas en materia de juventud y educación.

Juventudes Socialistas, a través de un comunicado, ha informado de que durante el encuentro se ha analizado la necesidad de garantizar una igualdad real de oportunidades para los jóvenes leoneses, especialmente en el acceso a la formación y a los estudios superiores, así como en la implantación de ciclos formativos que permitan fijar población.

El secretario de Organización de Juventudes Socialistas de León, Álvaro Carro, ha explicado que el objetivo es convertir a los municipios en polos de atracción educativa y laboral.

Carro ha apostado por la implantación en los institutos de ciclos formativos vinculados a los sectores estratégicos de cada zona, para generar sinergias con la economía local y frenar la pérdida de población.

Formación Profesional

Así, ha propuesto que los institutos de Sahagún, Villablino, Cistierna y Fabero cuenten con los ciclos necesarios para "convertirse en auténticos centros de formación profesional que eviten su cierre futuro".

En el ámbito universitario, han denunciado el elevado coste de las matrículas en las universidades públicas de Castilla y León, que sitúan a la comunidad entre las más caras del país.

Por su parte Alfonso Díez, vicesecretario general de la organización, ha señalado que la salud mental es uno de los grandes retos de la juventud en Castilla y León, ya que la presión académica, la precariedad laboral y la falta de recursos específicos "exigen una respuesta urgente".

Desde Juventudes Socialistas de León han defendido que la salud mental y el bienestar emocional deben ser ejes prioritarios en las políticas de juventud, educación y sanidad.

Reto demográfico

Por su parte, Ángel Fernández Merayo, secretario general del Juventudes de Ponferrada, ha subrayado que el reto demográfico exige una respuesta integral: "Si de verdad queremos retener talento joven, no basta con la formación o con atraer empresas; tiene que ser una estrategia global que también abarque el mercado de la vivienda".

"El retorno al mundo rural será posible si hay vivienda digna y asequible. Rehabilitar casas vacías es clave porque mejora la eficiencia energética y aumenta la oferta disponible, al tiempo que dinamiza la economía local con empleo en la construcción y los oficios", ha apuntado.

En este sentido, Nuria Rubio ha puesto en valor el trabajo de las Juventudes Socialistas de León y su compromiso con que todos los jóvenes tengan las mismas opciones.

La educación, ha dicho, "no puede depender del código postal ni del nivel de renta de una familia", ha recalcado Rubio, quien ha pedido responsabilidad a la Junta para garantizar que estudiar en Castilla y León no sea más caro que hacerlo en otras comunidades vecinas.

"Apostar por una educación accesible y de calidad es apostar por el futuro de nuestra tierra", ha añadido la política socialista.

Rubio ha insistido en que el reto demográfico debe abordarse también desde la educación, fomentando proyectos que vinculen la formación profesional al desarrollo económico local.