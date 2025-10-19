Declarado improcedente el despido de una limpiadora leonesa

El Juzgado de lo Social número 2 de los de León ha declarado improcedente el despido de una limpiadora que perdió su puesto de trabajo antes de que se dictaminara su incapacidad laboral permanente. La afectada recibirá una indemnización de 5.338,91 euros.

El trámite no esperó a la baja en Tesorería de la Seguridad Social de la trabajadora, que se encontraba en situación de baja tras un largo periodo de tiempo. Por este motivo, se inició un expediente de Incapacidad Permanente. Tanto en este proceso como en el litigio, la actora fue asesorada por Bufete Prida.

En fecha 25 de marzo de 2025 la Seguridad Social reconoció a la trabajadora en situación de incapacidad permanente en el grado de Total para su profesión habitual de limpiadora con fecha de efectos a 23 de marzo de 2025. Fue dada de baja en la Seguridad Social con fecha 23 de marzo de 2025, cuando aún no tenía conocimiento de la resolución de la Seguridad Social, recibida el 31 de marzo de 2025.

El tribunal entendió que la empresa no realizó los trámites necesarios antes de la baja en la Seguridad Social para comprobar si se podía hacer una serie de ajustes razonables que le permitiesen a la trabajadora seguir trabajando en la empresa. Desde el punto de vista del bufete, se trata de un despido improcedente encubierto.