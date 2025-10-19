¿Qué debe hacer un cole ante un caso de acoso?

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El suicidio de una niña de 14 años que supuestamente sufría acoso escolar y en cuyo centro no se activó el protocolo que existe para reaccionar ante estos casos pone de manifiesto la delicada situación de estos niños víctimas del bullying. Los últimos datos que maneja el Observatorio de la Convivencia de Castilla y León, del curso 22/23, concretan que pese a que en los centros educativos de la provincia de León ese curso no se confirmó ningún casi, el protocolo sí se activó ante 82 posibles casos. Los datos ponen de manifiesto la nueva tendencia, la del ciberacoso, ya que fueron 14 los casos en los que se emplearon los medios digitales o las redes sociales para intimidar a denigrar a la víctima.

Los centros educativos deben prever en su propio reglamento de régimen interior los procedimientos de actuación ante casos de conflicto, pero la Consejería de Educación estableció en 2017 un protocolo específico de actuación en supuestos de posible acoso escolar en centros docentes. En el caso de la niña de Sevilla, que se lanzó desde el balcón de su casa, la Junta de Andalucía va a llevar ante la Fiscalía la información recabada del Colegio las Irlandesas de Sevilla, en el que estaba escolarizada la menor, al detectar que no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas. El protocolo autonómico es claro y concreta que debe ser «inmediata» la activación del protocolo en el mismo momento en que «se observen conductas que indiquen un supuesto posible caso de acosos, haya una denuncia externa al centro o un requerimiento de inspección educativa». Cualquier miembro del centro que sepa o tenga sospechas de que existe un menor víctima de acoso escolar deberá alertar al director del centro, que dejará «constancia documental de la comunicación». Se deberá tener «especial atención» al ciberacoso, por si es preciso activar medidas fuera del entorno escolar, y todo ello teniendo en cuenta que las familias pueden acudir directamente a la Administración educativa, que informará consecuentemente al colegio o instituto. ¿Qué debe hacer el centro al tener conocimiento de un posible caso de acoso escolar? El protocolo concreta que se debe actuar «bajo los principios de protección, rapidez, eficacia, confidencialidad y globalidad» y que deberá adoptar las siguientes medidas «con carácter urgente». Por un lado, se debe trabajar con la víctima en su «protección y acompañamiento, anteponiendo su integridad personal y seguridad sobre cualquier otra consideración» y se identificará y controlará de inmediato a los presuntos agresores. En el caso de que hubiera riesgo para víctima fuera del centro se deberá avisar a las instituciones u organismos que puedan garantizar su protección y seguridad.

En menos de 24 horas, el director debe convocar una reunión para hacer una primera valoración de la situación y las medidas adoptadas con el orientador, los tutores del alumnado implicado, el coordinador de convivencia y cualquier otro profesor relacionado con la situación.

Con la confirmación del caso de acoso escolar, se constituirá una comisión específica que será la encargada de desarrollar y seguir la aplicación de las diferentes fases del protocolo con el director del colegio en contacto con Inspección Educativa. La segunda fase del protocolo incluye las diferentes actuaciones a llevar a cabo. Por un lado con la víctima, a la que se le darán pautas de autoprotección, además del seguimiento y coordinación de las medidas de protección aplicadas. En las medidas a realizar también se incluyen actuaciones con los acosadores como «medidas de control con la finalidad de impedir nuevas agresiones, con especial atención a determinados momentos del horario o espacios físicos del centro de control más difícil», medidas correctoras y prácticas restaurativas y se actuará también con el grupo de compañeros, a los que se dará «apoyo personal, con especial atención a la ayuda entre el alumnado».

Recoge también el protocolo la posibilidad «de cambio de grupo o incluso el traslado de centro, tanto para el agresor como para la víctima» y establece también una estrecha comunicación con la familias de la víctima y el agresor o agresores y se informará al Consejo Escolar. El plan deberá finalizar con un informe.