El PSOE de León exige a la Junta explicaciones urgentes por la "filtración de propaganda" de Vox en institutos

El Partido Socialista de León exigió este domingo a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que dé “explicaciones urgentes y exhaustivas” tras el “ataque a la imparcialidad de la educación pública” que supone la “grave filtración de propaganda del partido Vox en centros de educación secundaria de Castilla y León”, un incidente reportado inicialmente en Burgos que “representa una doble vulneración de la neutralidad educativa y del marco legal de convivencia”.

La portavoz del PSOE de León, Lucía de Castro, reclamó al Gobierno autonómico que “adopte medidas urgentes para blindar los centros educativos de la provincia contra cualquier injerencia política partidista que socave los valores de respeto y tolerancia”, ya que “la distribución de propaganda política partidista en un instituto de secundaria contraviene de forma flagrante la normativa que rige los centros públicos en Castilla y León”.

“Los centros educativos públicos deben mantener una neutralidad ideológica y pedagógica en su función docente y orientadora”, recordó de Castro, de forma que “la introducción de material de un partido político específico, sin autorización del equipo directivo o del Consejo Escolar, vulnera el marco de autonomía y gobierno de los centros”.

Por ello, el PSOE de León le pidió hoy a Educación que aclare si la propia Consejería o alguna Dirección Provincial autorizó la entrada de este material en los centros, qué protocolos de seguridad y control se implementarán de forma inmediata para garantizar la neutralidad ideológica, si se ha abierto un expediente informativo para identificar cómo se permitió la entrada de la propaganda y si existió connivencia por parte del personal o la dirección del centro.

Además, los socialistas leoneses advirtieron que el panfleto de Vox, titulado ‘¿En qué coincides con Vox?’, “no solo es propaganda partidista, sino que contiene afirmaciones que deberían ser analizadas por el marco legal del discurso de odio, especialmente al estar dirigido a menores”.

En esta línea, denunciaron que el análisis del contenido revela mensajes que “chocan con los valores de convivencia y respeto que debe promover la educación pública”. Entre ellos destacaron la afirmación ‘No quiero en España culturas que denigran a la mujer’, un mensaje que, aunque no nombra a un grupo, “es utilizado en el discurso de extrema derecha para fomentar el rechazo y la hostilidad indirecta hacia colectivos de origen inmigrante o religioso, lo cual activa la preocupación por el Artículo 510 del Código Penal”.

También resaltaron el punto ‘No quiero hombres biológicos en el deporte femenino, que “ataca directamente a la identidad y orientación sexual, promoviendo la exclusión de las personas transgénero”, lo que “puede ser considerado un fomento de la hostilidad contra un grupo por razones de identidad sexual, lo cual el Código Penal contempla como agravante”.

“Esto muestra una hipocresía política intolerable. Los mismos que han puesto el grito en el cielo y han tachado de ‘hacer política’ cuando una Ampa o un Consejo Escolar deciden mostrar apoyo al pueblo palestino, son los que están infiltrando panfletos ideológicos cargados de odio”, concluyó la portavoz del PSOE leonés, al tiempo que exigió medidas inmediatas a la Consejería de Educación para “no solo para prohibir la entrada de este material, sino para blindar los centros contra cualquier propaganda partidista que utilice a los menores como audiencia cautiva y siembre el germen de la discriminación”.