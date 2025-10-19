El tiempo en León: La Aemet anuncia lluvias, viento y temperaturas en descenso esta semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su predicción para la próxima semana en León, la cual estará marcada por el avance de un frente atlántico que traerá consigo un aumento en la inestabilidad. Se esperan lluvias, vientos fuertes y un descenso generalizado de las temperaturas a medida que avanza la semana.

Panorama General de la Semana:

Inicio de semana (Lunes y Martes): Se espera una transición. Las temperaturas máximas aún se mantendrán relativamente suaves (en torno a los 19-20°C), pero la probabilidad de precipitaciones se mantendrá alta, especialmente a partir del martes. Las mínimas rondarán los 10-11°C.

Mitad de semana (Miércoles y Jueves): El frente atlántico se consolidará, intensificando las lluvias y el viento. La AEMET prevé que el jueves sea uno de los días más desapacibles, con alta probabilidad de precipitaciones significativas. Las temperaturas tenderán a descender, con máximas que podrían no superar los 17-19°C.

Fenómenos Significativos: Se espera un aumento notable de las temperaturas mínimas en zonas de la meseta, aunque las máximas experimentarán un ligero a moderado descenso. El viento será un factor importante, con rachas que podrían ser localmente fuertes o muy fuertes en zonas altas y expuestas de las montañas del norte, predominando la dirección del sur y suroeste.

Recomendaciones:

Dada la previsión de lluvias y viento, la AEMET recomienda a los ciudadanos extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y en zonas expuestas al fuerte viento. Se aconseja llevar paraguas y ropa de abrigo, ya que la sensación térmica podría ser inferior a la temperatura real debido al viento y la humedad.

Para la información más precisa y actualizada, se recomienda consultar directamente los avisos y predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).