UPL reestructura sus secretarías ante «el imparable crecimiento del leonesismo»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La nueva dirección de UPL, comandada por Alicia Gallego con Luis Mariano Santos como vicesecretario, empieza a tomar forma. La formación ha procedido al «nombramiento de cinco nuevas secretarías, que se unan a las cuatro existentes, y que darán estructura, soporte y coherencia al crecimiento imparable que el partido viene experimentando en los últimos años, tanto en número de afiliados como en implantación territorial», como trasladaron. El reparto deja al frente del área de Mujer, Derechos e Igualdad a María Teresa Fernández; en Educación, a Sheila Fernández; en Empleo, Comercio e Industria, a Luis Enrique Valdeón; en Inclusión y Participación Social, a José González García; en Actividad Cultural e Identidad Leonesa, a Fermín Ferrero; en Infraestructuras, a Pablo Tejedor; en Política Local, a Miguel Ángel Lozano; en Desarrollo Rural y Reto Demográfico, a Víctor Diez; en Organización, a Roberto Aller; y en coordinación de Estudios Autonómicos, a Bernardo Luis García Angulo. «UPL está creciendo, y ese crecimiento exige una estructura que responda con eficacia a las necesidades de nuestros municipios y comarcas. Estas secretarías son un paso más hacia un partido más fuerte y comprometido con su tierra», señaló Gallego.