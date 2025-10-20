La gasolinera del matadero de León exhibe su rentabilidad

El matadero que el Ayuntamiento de León vendió con el argumento de que era deficitario exhibe una nueva muestra de su crecimiento. Las instalaciones, ubicadas dentro del polígono industrial de Trobajo, en una de las salidas de la segunda fase de la Ronda Sur, tienen ya la estructura quer cobijará la estación de servicio con la que amplía los servicios para los transportistas que cada jornada entran y salen de los muelles de carga de las salas de despiece. La gasolinera, que contará además con un centro de lavado, supone una inversión de 1.638.656,12 euros, de acuerdo a las licencias concedidas por el consistorio, que ingresó 2,8 millones de euros en 2009 por la venta. | Á. C.