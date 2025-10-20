La rotonda de Trobajo ya lo parece después de dos años

La rotonda ya tiene la forma y están metidos los servicios, pero faltan el asfaltado y los remates de los enlaces.Ángelopez

Con las obras a punto de rematarse, el cruce de la N-120 de Trobajo del Camino empieza a despedirse del listado de puntos negro del mapa de carreteras leonesas. La intersección, por encima del alto de la cruz, camino de La Virgen, abandona al fin la regulación con semáforos para funcionar como rotonda, en la misma filosofía de soluciones viales sin eternizar a los conductores en la espera de paso del rojo al verde que, un poco más abajo, da fluidez a la circulación donde antaño hubo otros nudos históricos, como el de Oteruelo y el de Michaisa.

Para desatar este han tenido que pasar ya más de dos años desde que se adjudicó el proyecto con todo el ruido de la propaganda que el Gobierno mueve en estos casos. El anuncio de los 1,5 millones del presupuesto hay que buscarlo en el 9 de octubre de 2023, aunque el papeleo de la tramitación tuvo que esperar todavía hasta el 22 de diciembre para que se firmara el acta que marcaba «el comienzo legal», como definieron desde el departamento de carreteras. Aunque nadie notó el cambio en hasta siete meses después, cuando las retroexcavadoras comenzaron a picar en el entorno para desmontar el hormigón y el asfalto, ya metido julio de 2024, un mes más tarde de que hubieran quitado los semáforos y pintado una raya continua con color amarillos fosforito para avisar de que iba a haber obras.

Las obras han seguido desde entonces, como han sufrido los más de 15.000 conductores que cada día tienen que atravesar por este enclave que da salida hacia Astorga, La Virgen del Camino mediante, mete el tráfico del noroeste en la capital y abre la puerta a Trobajo del Camino. Las señales de advertencia y las retenciones provocadas por las máquinas avistan al fin un horizonte para quienes las han padecido. Aunque aún quedan remates, como el asfaltado y el cierre de los enlaces.