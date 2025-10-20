Pilar Pérez presenta una candidatura "sin conflictos de intereses" al Colegio de la Abogacía de León

Pilar Pérez, candidata a decana del Colegio de la Abogacía de León, presenta una candidatura "sin conflictos de intereses" según reza su carta de presentación.

"Todos pensamos que las principales reivindicaciones debían de hacerse unidos desde toda la provincia, porque todos tenemos los mismos problemas para resolver, siendo el órgano que nos representa el Colegio de la Abogacía de León; es fundamental para reivindicar nuestras pretensiones de mejora ante el resto de operadores jurídicos, como son Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia y el resto de la Abogacía. Es por este motivo por el que nos hemos unido, para formar una alternativa a lo ya existente o el “más de lo mismo”. Ninguno de nosotros, a diferencia de otros candidatos, tiene “conflictos de intereses” o dependencia económica por ser miembros de entidades como la Mutualidad o similares. Este tipo de relaciones de dependencia ponen en riesgo el verdadero trabajo de una Junta de Gobierno como representación de los colegiados. Entendiendo que nuestro Colegio necesita un cambio y que éste debe implicar una mayor voz de todos los colegiados, de todos los partidos judiciales que existen en la provincia, desde los más pequeños a los más grandes, para así hacer llegar más lejos nuestras pretensiones de mejora, en aspectos de vital trascendencia en el desarrollo de nuestra profesión. Reconocemos que la práctica totalidad de nosotros no tenemos ninguna experiencia previa en el Colegio, pero lo que sí tenemos, es una gran ilusión por mejorarlo, haciéndolo más inclusivo y participativo entre todos/as", dice en su misiva.

Estos son los principales motivos que nos han unido: llegar a todos los colegiados/as y conseguir un Colegio que nos represente y que tenga en cuenta la opinión de sus colegiados en decisiones de vital trascendencia, dando transparencia en la gestión y abierto a cualquier tipo de mejora aportada por los colegiaos/as.

Somos muy conscientes de que nuestro programa es ambicioso y se concreta en:

1.- Derecho a la pasarela al RETA -1x1 para todos, incluidos los pasivos (nuestros mayores ya jubilados)-. El movimiento #J2 de León (del que forman parte varios de los miembros de la candidatura) ha sido partícipe en la creación de la Plataforma Nacional de Afectados por las Mutualidades, habiendo conseguido que se presente la Proposición de Ley para la modificación de la Ley de Seguridad Social, actualmente en trámite parlamentario. Se pretende que todo el que lo desee voluntariamente pueda pasar de la Mutualidad al RETA sus periodos cotizados, en condiciones justas que permitan acceder a prestaciones y pensiones dignas, similares a las se cualquier autónomo.

2º.- Dignificación del turno de oficio. Se pretende el reconocimiento de la prestación del servicio público del turno de oficio como relación laboral especial con la Administración de Justicia, con la consecuencia de la obligación para la administración de proceder al alta de los letrados/as adscritos al turno de oficio en la Seguridad Social, y con carácter retroactivo. Ello tal y como consta en las enmiendas a la Proposición de Ley de Seguridad Social que se han introducido por petición del movimiento pro pasarela al RETA ya por tres partidos políticos en su tramitación parlamentaria.

Asimismo, procede impulsar la mejora de condiciones económicas de la prestación del servicio público del turno de oficio, revisando y actualizando las actuales retribuciones.

3.- Democratización y transparencia del Colegio, consistente en:

a) Que la toma de decisiones se lleve a cabo con conocimiento y participación de todos los colegiados/as.

b) Mantener la neutralidad ideológica, sin conflictos de intereses ni relaciones de dependencia, que nos permita defender, ante todas las instituciones, incluido el Ministerio y el CGPJ y por supuesto la Mutualidad.

c) Tener un colegio que facilite, tecnológicamente, la participación telemática de todos los colegiados en las decisiones que afectan al colectivo, así como las asamblea. Facilitar el voto y ampliar modalidades de sufragio en elecciones, instaurando el voto por correo y ampliar el voto anticipado presencial (días y franjas horarias).

d) Priorizar e impulsar el nombramiento de representantes e incluso delegaciones que pudieran asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno para exponer sus problemas, en aquellos partidos judiciales más alejados de la sede principal. Con un compromiso de la Decana de acudir una vez al mes (mínimo) al partido judicial y estar con los compañeros/as a “pie de calle”.

En El Bierzo, en que ya está creada la Delegación de Ponferrada, dotarla de más autonomía , con un presupuesto propio aprobado por la Junta de Gobierno y proporcional al número de colegiados y competencias propias incluso en materia de formación. La Biblioteca se ponga al día y se catalogue y actualice.

e) Previo estudio de las cuentas/balances de periodos anteriores, reducción del gasto colegial, con adecuación del mismo a la actual situación de crisis económica que padece el sector, y encaminada a ayudar a los compañeros/as más afectados por la misma.

f) Licitación pública y transparencia en la contratación en el seno del Colegio en cualesquiera materias de relevancia económica.

g) Promover la real y efectiva conciliación de la vida personal y profesional, la salud física y mental de todos los profesionales de la Abogacía, con la creación de línea confidencial de ayuda psicológica para colegiados/as subvencionada por el Colegio con horario ampliado y con posible derivación a terapia breve

h) Relación con la magistratura y los LAJ.- desde el colegio se debe de fomentar las buenas relaciones, poniendo límites de respeto, dignidad y tolerancia con los letrados, debiendo de realizar acuerdos para que los criterios en toda la provincia y en cada juzgados sean unos y únicos...

i) Reforzar el master de acceso a la abogacía, a través de dosis extra de práctica real obligatoria, con rotaciones por Turno de Oficio (guardias simuladas + acompañamientos reales) y por jurisdicciones clave; coordinación con EPJ/Secciones, Juicios simulados con jueces y fiscales invitados; rúbricas de litigación Profesión en el aula

j) Establecer acuerdos-convenios comerciales con empresas locales para cualquier tipo de contratación y desvinculación de la mutualidad, rescindiendo los convenios que estén suscritos con ella.

k) Actualización de los criterios de valoración a efectos de tasaciones de costas.- Los criterios de valoración, nuestro tradicional referente para calcular los honorarios en tasaciones de costas, actualmente han sido puestos en tela de juicio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sin que exista un mecanismo alternativo eficaz. Ello hasta el punto de que se tenga que estar recurriendo en los informes de honorarios a los “criterios de la plaza” o la costumbre. Coordinadamente con los demás Colegios y el CGAE es imperativo negociar unos nuevos criterios admisibles para Competencia y que palien la pérdida de poder adquisitivo y la actual inseguridad jurídica.

Candidatura: Decana: Pilar Pérez Pérez; Secretaria: Esperanza García González; Tesorera: Mª. Dolores Arroyo Puche; Diputado 1°: Alberto Celemín Camacho; Diputada 2ª: Isabel Ordoñez Camino; Diputado 5°: José Luis Crespo Prada; Diputado 6º: Pablo Bello Suárez; Diputada 7ª: Anna Karina Correia García; Diputado 8°: Alberto Santos García; Diputada 9ª: Mónica Carbajo Acosta.