La Delegación de Comunión Fraterna de la Diócesis de León celebra las IV Jornadas de Diálogo Interreligioso

La Delegación de Comunión Fraterna de la Diócesis de León organiza las cuartas Jornadas de Diálogo Interreligioso, que se celebrarán este hoy y el miércoles en el convento de San Francisco de la capital leonesa bajo el tema ‘En diálogo para construir la fraternidad universal’, en una iniciativa que se sitúa también en sintonía con la Mesa de Diálogo Interconfesional de España.

Con la colaboración de la comunidad de los Hermanos Capuchinos del Convento de San Francisco y para dar continuidad a la labor que desarrolla la Mesa por el Diálogo Interconfesional, las jornadas diocesanas están abiertas a las distintas tradiciones religiosas que tienen presencia en la Diócesis de León, y se desarrollarán desde hoy, lunes 20 de octubre, hasta el miércoles, día 22, con citas diarias a las 20 horas.

En el día de hoy está previsto en el Teatro San Francisco está previsto el desarrollo de una charla-coloquio que sobre el tema ‘Diálogo interreligioso. En diálogo para construir la fraternidad universal’, que conducirá el representante de la comunidad Bahai’í, José Luis Marqués Utrillas.

Por su parte, el Claustro del Convento de San Francisco convocará el martes a comunidades de judíos, musulmanes, bahais, ortodoxos, evangélicos y católicos para participar en una oración comunitaria por la paz y la fraternidad universales. El acto contará con la presencia del obispo de León, Luis Ángel de las Heras.

Finalmente, el miércoles, día 22, el Teatro San Francisco acogerá un concierto de la Capilla Clásica de León con el que se pondrá el broche a las cuartas Jornadas de Diálogo Interreligioso ‘En diálogo para construir la fraternidad universal’ de la Diócesis de León.