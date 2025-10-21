El PP de León acelera la elección de su nuevo gerente por los comicios autonómicos

A cuatro meses de las elecciones autonómicas, el PP de León busca cerrar la vacante generada tras el despido de su gerente. El puesto de José Manuel Miano, que compatibilizaba desde diciembre de 2019 sus tareas en la formación leonesa con las de Zamora, se cubrirá a lo largo de la primera quincena de noviembre, con tiempo para que el nuevo responsable tome posesión, conozca la estructura y se integre en la estrategia electoral.

La fecha tope la ha trasladado a los alcaldes y portavoces municipales el presidente de la gestora del PP en León. Juan Carlos Suárez-Quiñones informó a los cargos electos después de que la dirección nacional decidiera prescindir por sorpresa de José Manuel Miano. Será la cúpula de Génova, responsable directa de la contratación de los gerentes y que ya ha iniciado los contactos para la contratación, la encargada de santificar el nombre de la nueva responsable, tras comunicárselo al partido en León y al equipo de Alfonso Fernández Mañueco en Valladolid.

El relevo de José Manuel Miano acabará con la atípica gerencia que compartían León y Zamora. El político zamorano, exprocurador autonómico, fue nombrado por Génova gerente en su provincia en septiembre de 2019. Tres meses después, la dirección nacional le encomendó que sumara a sus responsabilidades las de León, después de destituir a Yolanda Gutiérrez, a la que desde Madrid hacían responsable de la filtración de los documentos que acabaron con la dimisión del secretario provincial y diputado nacional, José Miguel González, tras exponerse que no contaba con el título de licenciado en Derecho que había publicitado en su currículum.

Aquella purga la consumó la entonces dirección nacional encabezada por Pablo Casado, que había colocado a Miano y a su vez a González. Pero ahora, con Alberto Núñez Feijóo al frente y las autonómicas en el horizonte del 15 de marzo, Génova ha decidido no sólo acabar con la bicefalia para gestionar la estrategia de electoral en León, donde se juega el partido buen parte de sus resultados, sino también con la salida del zamorano de la estructura orgánica.