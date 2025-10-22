Crimen de Nochebuena: "Abrí la puerta al hijo, hubo una discusión terrible y la escalera quedó llena de sangre", según la vecina testigo clave

La vecina de la mujer asesinada en la Nochebuena de 2022 en el barrio de San Esteban supuestamente a manos de su hijo ha asegurado esta mañana que después de abrir la puerta al sospechoso se oyeron "unos trompazos tremendos" y que cuando salió a la escalera al día siguiente "estaba todo lleno de sangre".

Su testiminio es el argumento central de la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial por el sistema del Tribunal del Jurado contra un joven procesado por acabar supuestamente con la vida de su madre. Se enfrenta a una pena de 24 años de prisión por asesinato. La defensa solicita la absolución por falta de pruebas o atenuantes muy cualificadas por su estado mental y por adicción a las drogas. Tiene una discapacidad del 49%.

"Llamó sobre las 21.00 y su madre no le abrió. Volvió a las 23.15 y le abrí yo. Tuvieron una discusión muy gorda, pensé que me echaban el techo abajo, y después hizo lo que hizo: le cortó el cuello", explicó la testigo.

"Le pidió dinero a su madre, no se lo dio y empezaron los trompazos. Fue en la cocina, son pisos de casi 50 años y se escucha todo", señaló. "Yo no la vi pero la discusión duró muy poco. Se ve que la puso en la pared de la escalera, porque había sangre, pero la policía me mandó que no limpiara", declaró.

"Yo escuchaba gritos de : "¡Malo, malo, malo!" y era la voz de ella. Luego, cuando el chaval se fue, ya quedó todo en silencio. El chaval estaba drogado y ella también", respondió a preguntas de la defensa.

También fue advertida por la letrada defensora de que no había declarado nunca antes que hubiese visto sangre en la escalera. La testigo hizo un ademán de desdén. Tampoco había declarado que escuchara al procesado pedir dinero a la víctima: "Lo oí perfectamente".

Así las cosas, el magistrado presidente tuvo que hacer una nueva ronda de preguntas aclaratorias: "Era el hijo de mi vecina quien llamó a las 21.00 pero no le abrió. Lo vi por la mirilla. Yo no le escuché pedir dinero a su madre, me lo dijeron después", rectificó a preguntas del magistrado "No le vi la sangre en las manos, pero me imagino que las marcas de la pared eran de él porque luego no entró nadie".

Los testimonios de los policías que acudieron al lugar de los hechos catalizan el guión del programa de hoy., "Estaba todo lleno de sangre y de polvo, cuando entramos a la cocina. Nos ordenaron no tocar nada hasta que llegaran los científicos", manifestaron los primeros agentes. "Había una persona tumbada llena de sangre, huellas de pisadas en dirección salida y a la altura de la cabeza un cuenco".

“Salió en calzoncillos cuando fuimos a detenerlo. Nos pidió permiso para vestirse antes de acompañarnos y se lo dimos, por supuesto”, declaró el primer policía que practicó el arresto. “Estaba tranquilo y normal. No estaba drogado, estaba calmado”.