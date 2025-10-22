El PP denuncia en el Senado que Sánchez lleva a España hacia el "autoritarismo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha advertido este miércoles en el Senado que “cada paso que se da contra el control parlamentario, es un paso hacia el autoritarismo”, denunciando que la falta de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 constituye “una anomalía democrática sin precedentes”.

Así lo han expresado el portavoz adjunto del GPP y senador por León, Antonio Silván, y la senadora por La Rioja, Mar Cotelo, durante el debate del conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno por esta cuestión.

Silván ha calificado el conflicto de atribuciones como “un acto de defensa constitucional y una advertencia democrática: no permitiremos que Sánchez siga degradando las instituciones, incumpliendo la Constitución y vaciando nuestra democracia”. Ha criticado que Pedro Sánchez gobierne con Presupuestos prorrogados de la anterior legislatura, sin presentar un proyecto de cuentas generales, convirtiendo “una solución provisional en una forma de gobierno paralela, sin debate, sin control y sin límites”.

Según el senador, esta decisión es “una vulneración constitucional, una violación directa del principio de legalidad presupuestaria y una lesión grave al equilibrio de poderes”, fruto de que Sánchez “prefiere incumplir la Constitución antes que reconocer su debilidad política”.

El senador leonés ha lamentado que, mientras el Gobierno “vive en su burbuja de propaganda”, “las familias españolas hacen malabares para llenar la cesta de la compra, los trabajadores han sufrido más de cien subidas de impuestos en esta legislatura, los autónomos viven un auténtico infierno fiscal, y los jóvenes siguen atrapados entre el paro y la precariedad”.

Ha instado a los senadores socialistas a velar por “las instituciones, el parlamentarismo y la Carta Magna, en vez de al inquilino de La Moncloa, el personalismo, y el sanchismo”, pidiendo “frenar el abuso” y recordar al Gobierno que “nadie, por poderoso que se crea, puede situarse por encima de la Constitución”.

En los mismos términos, la senadora Mar Cotelo ha afirmado que la prórroga continuada de los Presupuestos de 2022 impide la actualización de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, “complicándoles que cumplan con la obligación de presentar sus propias cuentas y asfixiando a las propias comunidades autónomas y municipios”. Ha calificado esta situación de “irresponsabilidad” que el PSOE interpreta de forma positiva porque “la mayoría de las CC.AA. están gobernadas por el PP”, pero ha advertido que “perjudica a todos los ciudadanos españoles”.

Cotelo ha criticado a los socialistas, afirmando que “no son un buen ejemplo para este país: su ministro tuitero dice que no es indispensable presentar los PGE; mientras la ministra candidata andaluza dice que serán unas cuentas históricas, a sabiendas de que no es más que uno de sus trucos de chistera”. Sobre el resto de grupos parlamentarios, los ha acusado de ser “comparsa entre socios y complicidad con el desgobierno socialista de Sánchez”, respaldando “una anormalidad jurídica, económica, institucional y constitucional, con conocimiento de causa”. Ha lamentado que “esa rebeldía sin causa tiene consecuencias irreparables”, como se ha visto con la Ley ELA, y ha destacado que “la prórroga perpetua de los Presupuestos conlleva una cronificación de las desigualdades sociales”.

Cotelo ha concluido augurando que el PP “sacará a Sánchez de la mutación del parlamentarismo hacia una presidencia de facto y la inercia de gobernar sin someterse al control presupuestario”, algo que expertos politólogos califican de “impropio de una democracia avanzada”.