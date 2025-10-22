El eclipse de Sol de 2026 aumentará un 830% el astroturismo, con León como enclave único

Un eclipse parcial de sol visto desde el Observatorio del Teide, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en Tenerife.EFE/ Alberto Valdés

Los desafíos futuros del astroturismo, con la vista puesta en los grandes eclipses de los próximos años, y en especial en las oportunidades que ofrecerá el eclipse total de sol en agosto de 2026, donde León se antoja como lugar privilegiado para el avistamiento, centran el VIII Encuentro Starlight que reúne desde este miércoles en Soria a 200 expertos, instituciones y empresas, en dos jornadas de charlas y mesas redondas en las que participarán más de 50 ponentes.

El encuentro, inaugurado en el Espacio Cultural Santa Clara de la capital, analizará la importancia de explotar todos los recursos turísticos del ámbito del astroturismo sin perder de vista la defensa y protección del cielo, y la planificación necesaria para disfrutar de los grandes eclipses españoles.

El eclipse total de sol, que se vivirá en agosto de 2026, será uno de los protagonistas clave de este encuentro en el que se abordarán las diferentes estrategias de planificación para esta cita astronómica que prevé un aumento del turismo del 830%.

Además, en esta doble jornada se expondrán las diferentes experiencias y actividades que promueve la Fundación Starlight bajo el marco de Experiencias de Turismo España y se hará hincapié en la importancia de la comunicación y divulgación en astroturismo, centrada en cómo los medios y la comunicación especializada pueden convertir los eclipses y otros eventos en oportunidades turísticas.

Como novedad destacada, este año habrá una mesa redonda moderada por la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría General de Turismo, Ana Muñoz, con asistencia de directores generales de turismo de diversas comunidades autónomas, en la que se debatirán temas estratégicos, retos, desafíos y oportunidades que supone el eclipse de 2026 para los distintos territorios.

En el encuentro no faltarán ponencias y debates sobre las diferentes políticas y medidas que se están llevando a cabo a nivel regional y nacional para la protección del cielo nocturno como la iluminación inteligente, ingeniería ambiental y criterios técnicos para mitigar la contaminación lumínica.

La observación del cielo también formará parte del Encuentro donde el Observatorio de Borobia (Soria) tendrá un papel destacado en las actividades nocturnas programadas, que permitirán a los asistentes experimentar de primera mano la calidad del cielo soriano.

Asimismo, la entrega de los Premios y Reconocimientos Starlight cerrará la jornada del jueves con la cena de clausura.