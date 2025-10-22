Cendón acusa a Diez de mentir para no enfrentarse a Sánchez en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La «convención nacional» que el PSOE anunció a bombo y platillo para septiembre, y que tuvo que suspenderse por los incendios, se quedará en las «jornadas» de trabajo que este fin de semana se celebrarán en la capital leonesa. La cita contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aterriza en la provincia por quinta vez en un mes, y con el aspirante a la Junta, Carlos Martínez, en el que se vende como el primer gran acto para lanzar su candidatura. Pero, junto a otros cargos orgánicos y ministros, no tendrá asiento el alcalde de León, José Antonio Diez, quien este miércoles confirmó que se trasladará a Ayamonte, Huelva, como parte de la comitiva de la cofradía leonesa de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, que participa en el congreso nacional de colectivos hermanos.

No estará porque no ha «recibido invitación alguna», como justificó, mientras que la dirección provincial desmintió esta causa al asegurar que la ha recibido «por tres vías distintas», es decir, como militante, como alcalde y como secretario general de la Agrupación Local, además de «por diferentes canales», ya que se hizo por correo electrónico y por Whatsapp. Sin embargo, «no hubo contestación a ninguna de ellas», apostillaron. «Hay personas que se creen el centro del universo, convencidas de que todo gira a su alrededor. Cada uno elige dónde quiere estar. Pero las excusas sin mentiras», remató Cendón en sus redes sociales.

En medio de esta polémica local, estas dos jornadas de «trabajo y reflexión política convertirán a León en el epicentro del debate socialista sobre el futuro de Castilla y León, con el objetivo de seguir construyendo una comunidad más cohesionada, innovadora y con más oportunidades para todos», como trasladaron desde la dirección provincial socialista. Las charlas abrirán un «espacio de diálogo sobre las oportunidades que ofrecen los fondos europeos, la innovación, la digitalización y el desarrollo social» de la comunidad.

EL PROGRAMA

El programa del evento lo abrirá el sábado el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, junto a Carlos Martínez. En las tres mesas de debate participarán además, entre otros, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; y Patxi López, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. El cierre lo pondrá el domingo, a las 11.00 horas, el «gran acto abierto a la ciudadanía en el palacio de Exposiciones», que contará con Sánchez.

Fuera de esta escaleta, el alcalde de León, que tampoco estuvo en el congreso provincial, ni en el federal, ni en el Enise y ha evitado todo encuentro con Sánchez insistió en que no le han «cursado invitación ninguna». «Al ser alguien reivindicativo y que defiende lo justo y a los ciudadanos, parece que eso no es lo que más se lleva en mi partido y ha decidido que mi presencia, la de uno de los pocos alcaldes de capital de provincia que tiene el Partido Socialista, no es necesaria ni interesante, cosa que respeto», apuntó Diez. Frente a este ataque, la dirección provincial aclaró que Diez no va porque «tiene otras cuestiones o porque da otras prioridades». «No porque no contemos con él, que yo creo que es del revés», finalizaron.