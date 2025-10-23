Enrique Barrio: «Esperamos que la obra de la segunda torre del Incibe arranque en marzo»

ENISE

Con 200 empresas de 40 países. «Hemos recogido los frutos de los últimos 6 años, ya que se han multiplicado por 10 las industrias de ciberseguridad, que representan el motor de crecimiento porque la digitalización exitosa hace crecer a las empresas y es clave que lo hagan con seguridad. El presidente Pedro Sánchez destacó la parte social que hacemos e Enise al dedicar parte de los días a hablar de protección de los menores, el empleo en personas con discapacidad, protección a los más vulnerables...».

CONCIENCIACIÓN Y 017

Al alza. «Cada tres meses realizamos un panel de hogares y nos han contestado ya 3.000 familias sobre la utilidad de los consejos de ciberseguridad, lo que evidencia que existe un proceso de concienciación creciente. En septiembre, el 017 recibió 12.000 llamadas y más de la mitad, el 51%, era para preguntar qué hacían sobre mensajes sospechosos que habían recibido».

CENTROS CIBER

Confusión con el nuevo Centro Nacional. «No nos sustituye y no es un espacio físico, sino 10-15 personas que quiere el Gobierno en La Moncloa para reforzar la ciberseguridad con mayor coordinación. Ese ‘Incibe’ generó un debate que demuestra la inquietud que existe y la confusión con los términos. Nosotros somos el Instituto Nacional que protege a las familias, a las pymes y empresas estratégicas, pero existen el Criptológico Nacional, el Mando del Espacio de Ciberseguridad y centros autonómicos».

OTAN

Elegido para el programa Diana. «La Alianza Atlántica nos confirmó en abril como acelerador de empresas que aporten innovación y nuevos métodos de ciberseguridad y esperamos recibir en enero a las primeras cinco. Las guerras, y se ha visto con Ucrania, atacan cada vez más instalaciones civiles y se requiere tener unas infraestructuras críticas resistentes a ataques de terceros países. Dar soluciones de ciberseguridad para que no tumben servicios esenciales como aeropuertos, hospitales, redes eléctricas... En Europa hay 150.000 empresas para cubrir las necesidades de ciberseguridad y España tiene un plan para coordinar las ayudas. En los últimos 6 años se han formado 403 compañías y 1 de cada 3 pasaron por la aceleradora del Incibe. El encargo de la Otan no tiene que ver con armas de destrucción masiva, es para mejorar la calidad de vida de las personas elevando la capacidad de disuasión de ciberataques».

AMPLIACIÓN

La nueva torre. «Está siendo la licitación más larga que hemos tenido, pero está en su última fase. En septiembre, el Colegio de Arquitectos certificó el proyecto. Es complejo, va a ser un servicio para atraer proyectos de innovación y tenemos que disponer de elementos adicionales de seguridad. Nos hubiera encantado que Pedro Sánchez hubiera anunciado la licitación en el Enise, pero será pronto. Manejamos un escenario en que la obra comience en marzo».

INCIDENCIAS

No todo es un ataque. «Trabajamos 24 horas en turnos. Cada vez dependemos más de la tecnología y cada vez se producen más incidencias, pero no todas son ciberataques. Hace 48 horas se cayó el sistema de Amazon y las consecuencias pueden ser catastróficas si no se reanuda rápido, así que nuestro trabajo es más amplio. Durante el apagón del 28-A estuvimos en contacto con Portugal y Marruecos analizando riesgos. Tenemos perfiles diferentes. Destacan las más de 50 personas del 017, las 70 en respuesta Cert y ahora, hasta que se construya la otra torre, los 30 de la Cibercomandancia de la Guardia Civil».

DEFENSA

33 M€ para material. «Estamos en fase de adjudicación. Se trata de crear gemelos digitales que permitan reproducir caídas de sistemas 5G y realizar simulaciones por toda España en las redes de comunicaciones para ver cómo recuperarlas de forma ágil. También, para cabinas de Inteligencia Artificial que almacenen más datos. El 99% de ese dinero es para adquirir tecnología y soluciones».

CUALIFICACIÓN

Necesidad de ingenieros de nuevas tecnologías. «De los 180.000 profesionales de España dedicados a tecnología, sólo 1 de cada 5 se dedica a ciberseguridad. Tenemos que competir por esos profesionales en un mercado muy necesitado de ellos. Hemos formado a 12.000 en línea desde León con 54 tutores, pero por cada uno que formamos necesitamos que la industria privada forme a otro. Hay que dar respuesta a ese vertiginoso crecimiento y se podrían contratar a 40.000 personas».

MENORES

De la sextorsión a las apuestas. «Hay una auténtica epidemia por la accesibilidad de los menores a contenido inadecuado, no sólo a pornografía y sextorsión, sino a juegos, apuestas e inducción al suicidio. Estamos restringiendo el uso de dispositivos en la escuela y se necesita formación, control y menor exposición en redes».