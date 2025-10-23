Mantener la recogida neumática de basura en León costará 1,9 M€ durante 5 años

Cuando el 12 de abril de 2002 se abrió la compuerta del buzón de la basura situado en la calle Fernández Cadórniga y el entonces alcalde, Mario Amilivia, dejó caer dentro el balón de baloncesto como prueba de la inauguración, se pronosticó que el revolucionario sistema de recogida de residuos se extendería por toda la ciudad con el paso del tiempo. Veintitrés años más tarde, los 1,5 kilómetros de esa canalización principal y 1,7 de ramales auxiliares, que el esférico recorrió en apenas dos minutos, a una velocidad de 70 kilómetros por hora, hasta llegar al centro de recogida de la calle Campos Góticos, apenas ha sumado otros 4,62 kilómetros con su extensión a La Lastra. Ni un barrio más, ni de los antiguos ni los nuevos desarrollos, se ha sumado, pero el mantenimiento de la infraestructura obliga al consistorio de León a sacar un nuevo contrato con un coste de 1,9 millones de euros para los próximos cinco años.

El nuevo compromiso se licitará en los próximos días, tras la aprobación en la comisión informativa de Desarrollo Urbano. El documento recoge que la «contratación del servicio de mantenimiento, de la central y red de recogida neumática de residuos del Ayuntamiento de León» parte con un presupuesto base de 1.947.000 euros, IVA incluido.

La cuenta se ajusta a un plazo de ejecución de 5 años, «sin posibilidad de prórroga», como se reseña en los pliegos de condiciones, en los que se establece que el concurso puntuará con hasta 65 puntos la mejor oferta económica. El resto se reparte con «12 puntos a la instalación de puertas de mayor capacidad en La Lastra, hasta 5 puntos a la auditoria energética, hasta 8 puntos el estudio de puntos conflictivos, hasta 5 puntos el sistema de aviso de incidencia del ciudadano y hasta 5 puntos el estudio sobre implantación de una válvula triversora en la central de recogida neumática».

La mejor puntuación se hará con el contrato del servicio que, desde la municipalización de la recogida de la basura, se ha contratado de manera externa. La factura, que la empresa Urbaser tenía subcontratado dentro de la privatización, se ha reducido con respecto a lo que se pagaba. No ha cambiado la infraestructura, que desde la inauguración de la urbanización de La Lastra en 2007, que se sumó a la inicial del casco histórico, alcanza una extensión de 7,85 kilómetros de tuberías subterráneas por las que se canaliza la basura, 315 buzones de depósito y 4.675 viviendas en su radio de acción. La red extiende tentáculos desde el entorno de la plaza de Regla hasta la central de la calle Campos Góticos, en las inmediaciones del CHF. En su camino por el casco histórico, abre un ramal que discurre por Caño Badillo, otro por Mariano Domínguez y un tercero desde la calle El Paso y Cascalerías hasta Barahona, Cascalería mediante. En Santa Ana se unen para discurrir unidos por José Aguado y atravesar ya a La Lastra, desde donde entronca con la central. En este barrio se ejecutó la última tentativa de expansión. Pese a los problemas con el nivel freático, que provocaba que se encharcara, se puso en funcionamiento. No se hizo en ninguna zona más, a la vez que el Ayuntamiento de León, en 2014 eliminaba además el orto modelo de recogida: los contenedores soterrados de Padre Isla, Álvaro López Núñez, Renueva y Federico Echevarría, que se argumentó que generaban un gasto de 100.000 euros. Ahora, salvo la recogida neumática, todo se recoge con camiones, como 23 años atrás.