Madrugador atropello de una madre y su hijo de tres años en Agustinos

Una madre y su hijo de tres años han sido atropellados a las 07.51 horas en la Avenida de los Agustinos, 12.

Según informa el 112, el aviso lo dio la Policía Local. Se trata de un atropello de un turismo a una mujer de 36 años y un menor de 3 años, ambos golpeados por el vehículo, han caído al suelo, conscientes.

Se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl,