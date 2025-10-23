Diario de León

Madrugador atropello de una madre y su hijo de tres años en Agustinos

Un turismo los arrolló poco antes de las 8.00 de la mañana

Ambulancia del servicio de emergencias112

León

Una madre y su hijo de tres años han sido atropellados a las 07.51 horas en la Avenida de los Agustinos, 12. 

Según informa el 112, el aviso lo dio la Policía Local. Se trata de un atropello de un turismo a una mujer de 36 años y un menor de 3 años, ambos golpeados por el vehículo, han caído al suelo, conscientes. 

Se dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl,

