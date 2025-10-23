De la pizarra al CHF: 38 colegios leoneses, alumnos por un día de la Policía Local

La llaman Bruja. Y es una Pastora holandesa de 10 años con una habilidad inusual para detectar todo tipo de drogas orgánicas y sintéticas. Esta perra concitó las miradas de decenas de escolares que acudieron hoy a las instalaciones del CHF para conocer de cerca las secciones de la Policía Local.

El grupo Paidos, la Biseg, los agentes de proximidad, de transmisiones, el punto de verificación, la unidad de drones (udron), el Secan y la Desa desplegaron su material para 'graduar' a los estudiantes de 38 colegios de la ciudad en seguridad.

"Cómo mola", expresó un menor al pasar por los chalecos antibalas.

El alcalde, José Antonio Diez, indicó que esta jornada de puertas abiertas busca "familiarizar" a los pequeños con la Policía, que "sepan a qué teléfono tienen que llamar, el 092 y el 112; y que los agentes les van a ayudar en multitud de cuestiones".

El regidor destacó las 115 actuaciones diarias que realiza el cuerpo local y los más de 175.000 expedientes administrativos que gestionan al año. También ensalzó la reforma de las instalaciones con casi 4 millones de euros. "Conocí el CHF como concejal en 2007 y cualquiera que entrara entonces y ahora pensaría que está en otro mundo, porque se ha pasado de una pensión a un hotel de cinco estrellas, sobre todo, en materia de eficiencia energética, de espacio para los policías en los vestuarios y zonas comunes...".

Entre los primeros alumnos que disfrutaron de una clase al aire libre en el cuartel desfilaron los del colegio Trepalio, Puente Castro y Jesuitas.