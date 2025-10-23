La Policía Local de León, obligada a repetir las pruebas irregulares para oficiales

Las pruebas psicotécnicas de las oposiciones para el acceso a la escala de oficiales del cuerpo de Policía Local de León deberán repetirse hoy como consecuencia de una irregularidad, nacida de la condición previa registrada en las bases reguladoras, de acuerdo a la cual las respuestas erróneas no iban a penalizar en las calificaciones, circunstancia que luego se ha aplicado con dos criterios diferentes, según han denunciado algunos de los opositores. A varios de ellos se les han restado puntos por contestaciones incorrectas y otros simplemente no han sumado cuando han fallado las contestaciones. Alrededor de quince aspirantes optaban al ascenso. La selección ofrece diez plazas de oficial de la Policía Local.

Seis aspirantes habían conseguido superar las pruebas referidas, merced al concurso de méritos. Pero ahora, la determinación que se ha adoptado es volver a repetir la prueba que estaba en cuestión, circunstancia que podría motivar que cualquiera de los seis candidatos que habían superado esa fase puedan recurrir por considerar que se trata de una ilegalidad.

El anuncio de la convocatoria de la prueba psicotécnica está expuesto en el Ayuntamiento desde el 14 de julio. El día 16 de julio se expusieron las actuaciones del tribunal. El 1 de agosto se abrió el sobre con la identificación de las entrevistas. El 9 de septiembre se anunciaron las calificaciones provisionales del psicotécnico y ahora desde el pasado día 16 de septiembre obra el anuncio de la repetición de las pruebas.

Fuentes consultadas por este periódico, han achacado el problema a la empresa adjudicataria del servicio. El error se basa en la modificación del criterio respecto a las respuestas erróneas, que en unos casos ha penalizado y en otros no, con el consiguiente trastorno causado para la organización de la selección y con el perjuicio de los derechos de los aspirantes.

La prueba consiste en evaluar aptitudes cognitivas primarias como habilidades de razonamiento y de inteligencia general. En concreto la batería de pruebas seleccionada evalúa un índice general de inteligencia en base a un conjunto de aptitudes específicas.

Según consta en la bases, se trata de una batería psicométrica que cuenta con baremación estandarizada de la cual se administrarán un total de 5 subpruebas. Las respuestas son de opción múltiple, con una o varias opciones correctas en función de cada subprueba. «Los errores no penalizan en ninguna de ellas», se hace constar ahora de forma expresa. «Con ello se comprobará si la persona cuenta con las capacidades necesarias que le llevarán a adaptarse al puesto de trabajo requerido. Las personas que sean consideradas aptas tendrán que superar una puntuación percentil (PC) de 70.

No se repetirá el cuestionario de cribado sobre rasgos de personalidad que identifica patrones de comportamiento.