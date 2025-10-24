El IES de San Andrés, ahogado por la falta de administrativos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Un centro docente requiere mucha gestión y papeleo para atender las necesidades de la comunidad educativa. Unas gestiones que actualmente tienen «ahogado» al instituto de San Andrés del Rabanedo que sufre desde el verano la ausencia de personal administrativo que lleve a cabo estas funciones. El instituto tiene asignados dos administrativos, ya que cuenta con una matrícula próxima al millar de estudiantes que se reparten entre ESO, Bachillerato y FP, pero actualmente tan sólo cuenta con uno de ellos, que acaba de estrenarse en el puesto y que, además, está derivado de otro centro educativo.

Ante esta situación, el equipo directivo y la plantilla de este instituto deben asumir la formación del actual trabajador y llevar a cabo el resto del papeleo que él no puede asumir, ante las trabas del área de Función Pública de la Junta para dotar al centro del personal necesario. El problema arrancó en verano, después de que la administrativo que se encargaba de estas tareas cumpliese los tres años en el puesto, como exige la normativa actual para reducir la temporalidad. Desde Valladolid insisten en que esta plaza no se cubrirá hasta que no tome posesión de ella un funcionario de carrera y tras varios bailes con la otra plaza, que también estaba ocupada por un interino, finalmente la Dirección Provincial de Educación de León envió a un administrativo, que estaba destinado en otro centro, para aliviar la carga que estaba llevando a cabo el equipo directivo y que es el que actualmente desempeña el trabajo en el instituto San Andrés hasta que tenga que regresar su instituto de origen.

Desde el centro reclaman que se cubran esos puestos para que cada profesional se pueda dedicar a sus funciones, ya que en el mes de septiembre, fueron los profesores los que tuvieron que asumir cuestiones como matrículas, cambios de matrículas, emitir certificados de matrícula y de estudios, dar de alta a los profesores nuevos para el curso actual, la convalidación de materias de FP o la matrícula extraordinaria en los ciclos, que también se imparte en el instituto, entre otras cuestiones, algo que tenían que hacer a mayores de su carga docente o de miembros del equipo directivo. Una situación que afecta también al menos a otros tres centros leoneses.