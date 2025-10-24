Cortes de tráfico en León: dos calles afectadas por obras a partir del 27 de octubre

Obras de renovación del servicio de abastecimiento en una imagen de archivo.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de sendos cortes de tráfico de las calles La industria, en Armunia, y La Vecilla del 27 de octubre al 3 de noviembre por la ejecución por parte de Saleal de trabajos de mejora en la red de abastecimiento de la ciudad.

Las obras se ejecutarán de 8.00 a 15.00 horas y a partir de esa hora el tráfico quedará reestablecido diariamente en ambas vías.