Cortes de tráfico en León: dos calles afectadas por obras a partir del 27 de octubre

Obras de renovación del servicio de abastecimiento en una imagen de archivo.

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa de sendos cortes de tráfico de las calles La industria, en Armunia, y La Vecilla del 27 de octubre al 3 de noviembre por la ejecución por parte de Saleal de trabajos de mejora en la red de abastecimiento de la ciudad.

Las obras se ejecutarán de 8.00 a 15.00 horas y a partir de esa hora el tráfico quedará reestablecido diariamente en ambas vías.

