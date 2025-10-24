La cofradía de Minerva y Veracruz visita la Basílica de Santa María Sopra Minerva, cuna de su tradición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz de León ha culminado esta semana un emotivo peregrinaje a Roma con una visita institucional y espiritual a la Basílica de Santa María Sopra Minerva, templo de gran relevancia histórica por ser la cuna de todas las cofradías de Minerva consagradas al Santísimo Sacramento.

Durante el encuentro, la representación leonesa fue acogida por la comunidad de padres dominicos, custodios del templo, donde tuvo lugar un acto de oración y reflexión en torno a los orígenes de esta devoción eucarística, que se remonta al año 1530, cuando el Papa Pablo III otorgó la Constitución Canónica a la primera Cofradía de la Minerva.

La cofradía leonesa, que hunde sus raíces en esa misma tradición, quiso resaltar en su intervención la continuidad viva de aquel espíritu a través de su conocida procesión del Corpus Chico, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, heredera directa del mandato de celebrar en la infraoctava del Corpus una procesión con la Divina Majestad.

“Aunque nuestra procesión pueda parecer humilde vista desde este lugar, es la continuación de lo que aquí comenzó hace casi cinco siglos”, señaló Alejandro García, Abad de la real y centenaria cofradía durante su intervención en la basílica romana. “Venir a Roma es reencontrarnos con nuestros orígenes, comprender la profundidad de nuestra historia y renovar nuestro compromiso de llevar al Santísimo con la misma dignidad con que se instituyó esta tradición”.

La Basílica de Santa María Sopra Minerva, edificada sobre los restos de un antiguo templo dedicado a la diosa Minerva, simboliza —como destacó la cofradía— la transformación de la sabiduría humana en sabiduría divina: el paso de la luz del intelecto pagano a la luz verdadera de Cristo presente en el Santísimo Sacramento.

La Real Cofradía expresó su agradecimiento a los padres dominicos por su acogida y destacó la importancia espiritual de este encuentro, que refuerza los lazos entre Roma y León, entre el origen y la continuidad de una devoción eucarística que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Con este acto, la Cofradía de Minerva y Vera Cruz de León reafirma su compromiso con la difusión del culto al Santísimo Sacramento y su deseo de mantener viva una tradición que, desde Roma en 1530 hasta León en la actualidad, sigue siendo testimonio de fe, historia y fraternidad.

Para finalizar los actos en la ciudad romana, los integrantes de la expedición podrán en la mañana de hoy, transitar por la puerta santa de la Basílica de San Pedro, cumpliendo de esta forma con el año jubilar de la esperanza.