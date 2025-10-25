Óscar López asegura en León que a la España vaciada “se la llena con 5G”.Virginia Moran

La jornada de trabajo del PSOE en León continúa esta la tarde con la mesa redonda Digitalización, innovación y empleo de calidad. Castilla y León conectada al futuro en la que interviene el ministro de Transformación Digital, Óscar López, el secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, y la emprendedor y beneficiaria del Kit Digital-Centro Bodhi Isabel Nava González, y el director general del Incibe, Félix Barrio.

De la Rosa recordó que en la mesa anterior, en la que participó Elma Saiz, recordó que Castilla y León ha recibido más de 4.132 millones de euros que han llegado a más de 64.000 beneficiarios y avanzó que Óscar López será el próximo presidente de la Comunidad de Madrid , pero que sigue comprometido con los socialistas de Castilla y León, que queremos “un cambio de verdad” para Castilla y León y eso se conseguirá si “nos atrevemos y nos lo creemos, sólo se conseguirá así”. Con un proyecto “serio y riguroso” y también puso en valor el papel de los pequeños ayuntamientos.

“Me hace mucha ilusión ver a Carlos Martínez como presidente de Castilla y León, porque pocas tierras como esta necesitan un cambio después de tantos años de gobiernos de la derecha que han hecho perder muchos trenes”, comenzó su intervención Óscar López, para remarcar que en los 2000 “hubo una crisis financiera con recortes en servicios públicos e inversiones con el Gobierno de Rajoy, que para modernizar España rebajó salarios con la reforma laboral. Esa fue su apuesta económica, recortes de derechos y servicios. En 2018 hubo un cambio con la llegada de Pedro Sánchez que es el gran modernizador de España porque cogió un país que soñaba con los 20 millones de empleados y ahora tiene 22, un país con las pensiones que no eran sostenibles y con su revalorización se rellenó la hucha, se decía que subir salarios o la reforma laboral y aún así se baten récords de empleo y somos el país que más crece en occidente y también avanza en derechos, porque supo que el mundo afrontaba una transformación verde y digital e hizo cambios en esta línea y España es líder mundial en economía verde”, dijo el ministro de Transformación Digital, para añadir que el año pasado España “fue el país que más inversión atrajo en economía verde, porque tenemos economía limpia y barata, la mejor conectividad del mundo tras un inversión de miles de millones de euros del Gobierno. Pedro Sánchez ha inundado España de conectividad. Tardamos años en recuperarnos de la crisis financiera y tras la pandemia el Gobierno ha destinado los fondos europeos para la transformación tecnología y sostenible, con proyectos líderes en inteligencia artificial”.

El ministro recordó la campaña 017 abierta ayer en Madrid del Incibe, que se gestiona desde León, para atender las estafas a mayores, el acoso a los menores a través de las redes sociales y para eso está el Incibe, porque los delitos se hacen en las redes.

Óscar López decidió “ir al grano” y aseveró que lucha contra la despoblación incluía dos asuntos fundamentales: oportunidades y servicios. “Si hay oportunidades nadie se queda a trabajar si no hay empleo de calidad nadie querrá quedarse en un territorio. Pero si no hay servicios de calidad tampoco. Oportunidades y servicios públicos es lo que necesita Castilla y León”, ha apuntado Óscar López.

“Hoy en día hay una ola ultra contra los movimientos migratorios, pero hace 40 años España era un país emigrantes, hace 20 un país de paso hacia otros países y ahora un país que acoge, porque hay oportunidades, algo que no pasa en Castilla y León”, ha dicho, para recordar que el Gobierno ha transferido a Castilla y León 56.000 millones de euros, 15.000 más que con el Gobierno de Rajoy, sin cambiar el modelo de financiación. La pregunta es, dónde han ido esos recursos, porque hay retrocesos en la sanidad y en la educación. Por lo tanto, queremos servicios públicos de calidad”, ha incidido para recordar que el Gobierno ha destinado188 millones de euros para ayudar a los autónomos, más de 8.000 en la provincia de León y que en Castilla y León se ha incrementado en 30 puntos la cobertura de 5G hasta llegar al 86%, de un 48 a un 89% en la provincia de León. Hay 2.300 ayuntamientos en Castilla y León, a la España vaciada se la llena con 5G, que ofrece oportunidades para todos. Esto solo lo hace el Gobierno de España y muy pronto lo hará Castilla y León con Carlos Martínez en la presidencia”, ha resumido López.

López ha recordado a Guillermo Fernández Vara y lo puso como ejemplo de un presidente autonómico, “con problemas parecidos a Castilla y León. Comprendió que tenemos una doble transición verde y digital y a eso se dedicó en los últimos años para crear nuevas oportunidades. Ya no hace falta un puerto para crecer como en la infraestructura clásica, ahora hace falta 5G y wifi. Esto es lo que le hace falta a Castilla y León, que se abre un mundo de posibilidades y veo a la Junta como algo móvil que quiere seguir haciendo lo de siempre”.

El director general del Incibe, Félix Barrio, que se incorporó más tarde la mesa por tener que clausurar un acto en Madrid, remarcó que el Incibe ayuda a esquivar las amenazas de la ciberdelincuencia y la inteligencia artificial. “Demostramos que sí se puede contribuir desde los territorios a la economía. En los últimos seis años hemos multiplicado por 10 la inversión que llega al tejido social a través del Incibe y por 10.000 los usuarios del 017. Conseguimos que nadie se quede sin un servicio cuando son víctimas de un intento de fraude o de extorsión a un niño y eso lo podemos hacer descentralizadamente. Formar en ciberseguridad es un lujo, porque en Castilla y León hay talento y capacidad y tenemos la inmediatez de respuesta a la seguridad global”, ha apuntado Barrio, quien valoró el apoyo del Incibe “a los más débiles y a las víctimas de la injusticia; la contribución y el apoyo a los que tienen menos recursos como América Latina, con los que hacemos el Enise desde hace años en León”, que también recordó que en febrero se firmó un acuerdo con la liga árabe “para implicarles en la seguridad global y que vienen a León a adquirir conocimientos, porque eso repercute en la seguridad para todos”.

“A Mañueco le recordamos siempre que este es el último tren que pasa para Castilla y León cuando se invirtieron uno de cada tres euros en digitalización gracias a eso España lidera el crecimiento económico en España y en el mundo. La digitalización pasa por llegar a la educación, que es de donde sale la materia gris. Si queremos fijar población es imprescindible que quien tiene transferida las competencias integre la estrategia territorial y aproveche hasta el último euro que podamos conseguir, porque nunca se había conseguido tanta inversión. Tenemos ante nosotros el reto de exigir en Castilla y León y gobierno sensible con esa locomotora de crecimiento que vamos a seguir teniendo en Europa”, ha cerrado Barrio.

En la mesa redonda también participó la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, quien ha criticado el transporte a la demanda y el Buscyl, para reclamar servicios más ágiles y adaptados para los mayores que viven en los pueblos y el “abandono” de la sanidad en el medio rural. La emprendedora leonesa Ana Isabel Nava González valoró positivamente las ayudas recibidas del kit digital para poner en marcha su negocio tras 25 años como trabajadora por cuenta ajena.