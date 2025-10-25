Carlos Martínez: “Asumo el reto de generar el proyecto colectivo de la comunidad de Castilla y León”

El PSOE presenta a Carlos Martínez como candidato a presidente de la Junta.Virginia Moran

Publicado por Redacción León

El secretario de los socialistas de Castilla y León y candidato a la presidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, han sido los encargados de cerrar la jornada socialista en León en un encuentro moderado por la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.

Patxi López incidió en los 38 años de declive para que se apoye a “un presidente que quiere jugar en primera división y marcar objetivos colectivos que llevan la razón y el sentimiento”, dijo sobre Carlos Martínez, para remarcar que los socialistas “necesitan movilizar sentimiento que lleven a la gente a movilizarse porque vamos a transformar la vida de los castellanos y los leoneses; eso solo puede hacerlo la izquierda”.

“La lucha por la igualdad es la que más corazones ha movido y esa es la nuestra, la del Gobierno de Pedro Sánchez que se resume en la frase que el que más tiene más aporte y el que más necesite más reciba. Esta es nuestra hoja de servicios y le podemos dar un sentido. Un alcalde está a pie de obra, recorre los barrios y tiene hilo directo con los vecinos y se moja cuando llueve o hay incendios. Los socialistas han tenido capacidad de reacción en las crisis, covid, volcán, inundaciones, incendios… capacidad al minuto uno un decreto para ayudar a la gente. Decreto para Ucrania y para Gaza, pero los gobiernos del PP han tenido una capacidad de reacción lamentable”, ha incidido López, ensalzando el eslogan de Un alcalde para Castilla y León de Carlos Martínez.

“Un gobierno progresista es la alternativa, que no juega con los servicios públicos”, ha valorado el portavoz del PSOE en el Congreso, quien añadió: “Pedro Sánchez es el líder de toda Europa y lo que la gente de izquierdas desea para sus países y vamos a protegerlo, empujarlo y ganar con él en Castilla y León”.

El presidente del Principado de Asturias ha dicho: “Castilla y León lo que necesita es un chute de autoestima”. Y siguiendo esta línea, Carlos Martínez ha incidido en la complejidad autonómica para recordar que es “una comunidad que es la suma de nueve pero no existe una identidad colectiva y cada uno tiene que buscarse la vida. Asumo el reto de generar ese proyecto colectivo de comunidad autónoma que necesita sentirse colectiva. Sólo desde la unidad vamos a ser capaces de solicitar la confianza de las nueve provincias, desde el entendimiento porque ahora no hay un nexo consolidado como una unidad”. “Tenemos que romper la dinámica en la que nos quiere sumergir la derecha y debemos generar esa unidad de acción, porque esto no es su cortijo. El problema es la resignación a la que nos obligan”, ha apuntado.

Barbón ha recordado la apuesta en el Principado por invertir los fondos Next Generation en educación y en sufragar el emprendimiento en el medio rural. Además ha destacado de Martínez “las convicciones socialistas, su experiencia de gobierno, ha gobernado muy bien en Soria, y lo más importante, junto a la experiencia, un proyecto que se tendrá que convertir en un programa electoral”.

Patxi López ha considerado que es fundamental trasladar “la esperanza” de los castellanos y leoneses “de salir del declive de los 38 años de gobierno del PP, de ser un territorio que cuenta en España, Europa y en China si hace falta, porque alguien se preocupa por ellos”. “Carlos lo pelea, se lo cree y necesitamos socialistas peleones, pero él solo no puede. Tenemos la mejor militancia, dispuesta a salir a la calle a pelear por las ideas y los proyectos socialistas. Y con todos habrá un cambio en Castilla y León”.

“La fecha electoral la anunciaron de forma sorpresiva y ahora sólo queda luchar; la reflexión de un asturiano es que Carlos Martínez es un gestor con proyecto, visión y mirada larga y que si ha sido capaz de convencer en Soria es el mejor ejemplo que merece la pena. Pero también, para los progresistas, porque nos jugamos cómo hacemos más fuerte la democracia. Eso también se juega en las elecciones de Castilla y León y por eso estamos dispuestos a todo”, ha rematado Adrián Barbón.

“Cuando asumo la responsabilidad tengo dudas, porque es un reto muy importante. Había que abandonar el hablar siempre de la periferia para meterse en el barro de la política autonómica y cuando la conoces Castilla y León pone mucho”, ha dicho Carlos Martínez, para añadir: “Si ponemos el alma con un proyecto empático, desde Laciana ala sierra de Gredos vamos a ser capaces de la que la ciudadanía nos haga el préstamo de confianza. Y esto lo vamos a demostrar el 15 de marzo”.