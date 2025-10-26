Las cofradías de Angustias celebrarán su XII congreso nacional en León en 2027

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León resultó elegida por aclamación como sede del XII Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de la Virgen de Angustias. Una elección que se decidió ayer, en el XI Congreso que se está celebrando en la ciudad de Ayamonte (Huelva), tras una gran y trabajada puesta en escena de la Cofradía de Angustias y Soledad de León, que presentó un vídeo que contenía una presentación de la ciudad de León, un recorrido por las 16 cofradías de la ciudad, una explicación con imágenes y actos de la hermandad en la capital leonesa, junto a intervenciones de apoyo del obispo de León, Luis Ángel de las Heras; el consiliario de la cofradía, Manuel Fláker; el presidente de las Cortes de CyL, Carlos Pollán, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernandez Mañueco.

A ello se sumaron las intervenciones en directo del alcalde de León, José Antonio Díez; del abad Abilio Guerrero y del futuro comisario del Congreso, Isaac Ibáñez. Todo ello fue recibido con «gran agrado», indican, por una amplia representación leonesa desplazada hasta Ayamonte, donde más de doscientos congresistas venidos de más de veinte localidades de toda España han disfrutado de esta trabajada propuesta de candidatura que al final resultó elegida.

«León recibirá con todas sus galas a cientos de congresistas de diferentes puntos de España en el año 2027, y para ello la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad empieza a trabajar para que el Congreso sea el mejor de los que hasta ahora se han realizado», destacaron.