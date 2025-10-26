El laboratorio pecuario, ‘okupado’ en puertas de su rehabilitación

Las instalaciones del Laboratorio Agropecuario de León, a las que se había dotado de destino para servir como sede del servicio de Empleo, vuelven a estar en el candelero como consecuencia de las constantes okupaciones que ha sufrido en las últimas horas y que dificultan la viabilidad del proyecto con el que se pretendía dotar de una nueva utilidad al inmueble.

El local se encuentra en la confluencia de las avenidas Alcalde Miguel Castaño y Fernández Ladreda y acogerá las dependencias del Ecyl y del Sepe.

Eso, si se consigue resolver el problema de okupaciones que se viene reiterando a lo largo de los últimos tiempos, porque personas sin vivienda propia, se han dedicado a instalarse en los aledaños y en el interior del recinto, circunstancia que ha provocado constantes intervenciones por parte de la Policía Local.

INCERTIDUMBRE

La incertidumbre ha rodeado sistemáticamente a esta edificación desde que en 2007 se completó la migración del servicio de análisis y control pecuario y de la cabaña ganadera leonesa a un edificio del municipio de Villaquilambre.

La plataforma 15-M ocupó las instalaciones en su día y llegó a idear el desarrollo de un laboratorio social en este edificio. Tras aquel episodio, se decidió el sellado de acceso a la edificación. Ahora, al menos en dos ocasiones se ha saltado ese precinto.

Los vecinos de la zona se han quejado reiteradamente de la sensación de abandono a la que se ven sometidos y han exigido la inmediata puesta en marcha de labores de rehabilitación para tratar de dotar de una mejor imagen de la zona y ganar en calidad de vida para el día a día de los vecinos.

El complejo tiene en realidad tres edificios, y con la transformación del inmueblel que se plantea se habilitarán unos 1.500 metros cuadrados a través del uso de dos de sus plantas. Queda pendiente que se concrete si habrá un aprovechamiento más amplio del resto del inmueble.

Un uso que precisará una notable inversión para recuperar el viejo inmueble, pero que genera unos beneficios tanto para los usuarios de esas oficinas como para el barrio en general.