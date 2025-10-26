Los pendones leoneses conquistan Gijón, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El vicepresidente y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, junto con la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de la Casa de León en Asturias, José María Fernández Chimeno, el presidente de la Asociación de Pendones Reino de León, Luis Bandera, y diversos miembros de la corporación municipal gijonesa, han acompañado el tradicional desfile de pendones leoneses que cada año se celebra por estas fechas, organizado por la Casa de León en el Principado en colaboración con la institución provincial, y que cumple estos días su 41 aniversario.

Así, unos 46 pendones provenientes de más de 40 localidades de la provincia, han recorrido los cerca de cuatro kilómetros del Paseo del Muro de la Playa de San Lorenzo, acompañados por más de 200 personas y grupos folclóricos, tanto leoneses como de Gijón, además de cientos de gijoneses que han querido acercarse hasta este paseo para poder disfrutar de la exaltación de la cultura leonesa. Según el vicepresidente de la institución provincial “cada año León y Asturias están un poco más cerca”.

En este sentido, Roberto Aller ha destacado que “continuamos colaborando con el Ayuntamiento de Gijón para poner en marcha diversas iniciativas de forma conjunta, como está siendo la II Feria de los Productos de León”. Esta feria se lleva a cabo por segunda vez “y ha sido un gran éxito de público y de ventas, más incluso que el pasado año”.

Así, la alcaldesa de la ciudad ha visitado los 23 stands que están instalados en la Plaza del Ayuntamiento, y ha querido reiterar su total disposición a poner en marcha actividades que conduzcan a la promoción conjunta de estas provincias hermanas.

Esta tarde se clausura la II Feria de Productos de León que se ha celebrado desde el pasado viernes Durante estos días se han podido disfrutar, además de los productos de calidad leoneses, de catas y maridajes a los que han acudido cientos de asturiano. Para el diputado de Productos de León, “ha sido todo un éxito”. “Hemos traído aquí lo mejor de nuestra despensa, y los asturianos y visitantes lo han sabido apreciar”.