El PP dice que lo que para a León son «los líos» del PSOE
David Fernández culpa del bloqueo a los proyectos al abandono de Sánchez y el «ego» de Diez
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de León, David Fernández, criticó ayer que el «abandono» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el «ego» del alcalde de León, José Antonio Diez, y «los líos» del PSOE bloquean los proyectos pendientes en la ciudad. Fernández afeó a Sánchez que no explicara por qué hay tantos proyectos paralizados o eliminados en León desde su llegada al gobierno e hizo hincapié en que, precisamente, Diez no acudió al gran acto del PSOE. “Los leoneses asisten atónitos a un nuevo episodio de un culebrón que ya aburre, mientras la realidad es que el PSOE, llámese Sánchez o llámese Diez, margina a León y lastra su desarrollo”, añadió Fernández, quien criticó la presencia del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, «cuya etapa como presidente de Paradores ha dejado un infausto recuerdo en la memoria de los leoneses con su innumerable lista de promesas incumplidas», en relación a la paralización de la segunda fase del Hostal de San Marcos. El popular lamentó que José Antonio Diez haya escenificado «uno de sus numeritos de cara a la galería (electoral)", ante la polémica que se suscitó sobre si había sido o no invitado a los actos de PSOE de este fin de semana: Diez afirmá que no se le ha invitado, el PSOE lo niega.